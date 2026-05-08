Tri slovenské lode postúpili v Szegede do semifinále
Autor TASR
Szeged 8. mája (TASR) - Tri slovenské lode postúpili v piatok dopoludnia do semifinále na úvodnom podujatí Svetového pohára rýchlostných kanoistov v maďarskom Szegede. Ženský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová, Bianka Sidová obsadil v rozjazde na 500 m druhé miesto za Čínou.
Aj Singlkanoista Peter Kizek skončil v rozjazde C1 na 1000 m druhý za Talianom Carlom Tacchinim Kajakárka Romana Švecová finišovala v rozjazde na kilometri šiesta. Mužský štvorkajak v zostave Denis Myšák, Dominik Doktorík, Csaba Zalka, Juraj Kukučka bol v rozjazde na 500-ke siedmy a nepostúpil do semifinále. Rozjazda bola konečnou stanicou aj pre Artura Kalabera, ktorý dopádloval v C1 na 200 m na ôsmej priečke.
