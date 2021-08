Triatlon: Angert zvíťazil s novým traťovým rekordom, Varga nedokončil

The Championship 2021 - MS v stredne dlhom triatlone v Šamoríne

pro muži:

1. Florian Angert (Nem.) 3:36:03 h,

2. Magnus Elbaek Ditlev (Dán.) +3:41 min.,

3. Frederic Funk (Nem.) +4:21, ..., 10. Ondrej KUBO +20:48, Richard VARGA (obaja SR) nedokončil



pro ženy:

1. Lucy Hallová (V. Brit.) 4:10:45 h,

2. Sara Perezová Salová (Šp.) +1:30,

3. Haley Churová (USA) +3:54, ..., 11. Nikola ČORBOVÁ (SR) +20:56

Šamorín 29. augusta (TASR) – Nemecký triatlonista Florian Angert triumfoval na majstrovstvách sveta v stredne dlhom triatlone v Šamoríne, keď časom 3:36:03 h vytvoril nový traťový rekord. Slovenský reprezentant Ondrej Kubo obsadil na podujatí The Championship 2021 desiate miesto, za víťazom zaostal o 20:48 min. Jeho krajan Richard Varga viedol po plaveckej časti, no napokon preteky nedokončil pre zdravotné problémy. Medzi ženami získala titul Britka Lucy Hallová, ktorá vyhrala časom 4:10:45 h, Slovenka Nikola Čorbová finišovala na 11. pozícii (+20:56).Vrcholom triatlonového programu v Šamoríne bol nedeľný svetový šampionát v strednom triatlone pod hlavičkou Challenge Family. Pretekárov čakalo 1,9 km plávania v dunajských vodách, 90 km jazdy na bicykli v okolí Šamorína a 21,1 km behu v areáli x-bionic® sphere. Varga potvrdil v úvodnej časti svoje plavecké kvality, hneď po štarte sa dostal do vedenia a postupne navyšoval svoj náskok. Po plaveckej časti viedol o 48 sekúnd pred Angertom, tretí bol ďalší Nemec Frederic Funk. Slovenský reprezentant vyrazil z líderskej pozície s bicyklom na diaľnicu, kde ho onedlho predbehol Angert. Varga postupne začal zaostávať, na 14. km bol druhý o 13 sekúnd za Angertom, po 33,9 km klesol na 6. pozíciu (+3:13 min) a po cyklistickom úseku bol desiaty so stratou 9:45 min na vedúceho Funka, ktorý viedol tesne pred Angertom. Varga napokon v úvode bežeckej časti z pretekov odstúpil, keď sa sťažoval na bolesť v nohe.Druhý skončil v kategórii pro muži Dán Magnus Elbaek Ditlev (+3:41) vďaka kvalitnému behu, na tretej priečke sa umiestnil ďalší Nemec Frederic Funk (+4:21). Druhý slovenský reprezentant Kubo sa v úvodnom úseku trápil, vyplával na 13. priečke s mankom 5:50 min na krajana. Pozíciu si dokázal v cyklistickej časti (+15:38) udržať, v polmaratóne pozbieral zvyšky síl a ešte sa posunul o tri priečky na konečné desiate miesto.zhodnotil svoje vystúpenie Ondrej Kubo.S dosiahnutým časom bol vcelku spokojný, i keď na týchto tratiach má na konte aj lepšie výkony.poznamenal pretekár klubu 3NT Bratislava. Na trati sa ani on nevyhol kríze:V cyklistickej časti sa musel vyrovnať so silným vetrom.dodal Kubo, ktorý sa plánuje najbližšie predstaviť budúci týždeň na MS v šprint triatlone v Senci.Dvadsaťdeväťročný Angert prekonal v Šamoríne traťový rekord krajana Sebastiana Kienleho spred dvoch rokov (3:38:50). V bežeckej časti sa odpútal od Funka a poľahky si dobehol po víťazstvo, pričom v cieli ani nepôsobil unavene:povedal šťastný víťaz pre akreditované médiá.