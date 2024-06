Brejčák skončil v kros duatlone na 4. mieste, do 23 rokov bol druhý

ME v triatlone - kros duatlon



výsledky



elite muži: 1. Jose Galvez Ponce (Šp.) 1:28:21 h, 2. Fabian Holbach (Nem.) +10 s, 3. Sebastien Carabin (Belg.) +36, 4. Pavol BREJČÁK (SR) +3:44 min



muži do 23 rokov: 1. Galvez Ponce, 2. BREJČÁK, 3. Matteo De Smet (Belg.) +3:59 min



elite ženy: 1. Anna Zehnderová (Švajč.) 1:42:41 h, 2. Marta Cabellová Ariasová (Šp.) +32 s, 3. Lisa Isebaertová (Belg.) +1:02 min,... 7. Kristína LAPINOVÁ (SR) +7:29



Coimbra 18. júna (TASR) - Slovenský triatlonista Pavol Brejčák obsadil štvrtú priečku v kategórii elite v kros duatlone na ME v portugalskej Coimbre. Časom 1:31:25 h zároveň obsadil druhú priečku v kategórii do 23 rokov. Druhý Slovák medzi v elite Mário Košút figuroval s časom 1:32:46 na ôsmej pozícii. V oboch súťažiach triumfoval Jose Galvez Ponce zo Španielska.Medzi ženami elite skončila Kristína Lapinová siedma, keď prišla do cieľa v čase 1:50:10 h. Zlato získala Švajčiarka Anna Zehnderová.