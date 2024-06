Rojtáš a Bičanová získali bronz v kros triatlone v kat. do 23 rokov

triatlon - ME



kros triatlon - elite



muži: 1. Kevin Tarek Viuela Gonzalez (Šp.) 1:31:24 h, 2. Federico Spinazzé (Tal.) 1:31:38, 3. Jules Dumas (Fr.) 1:31:53, ..., 6. Peter ROJTÁŠ 1:33:17, 10. Daniel KRAVIANSKY 1:37:39, 13. Boris JANATA (všetci SR) 1:47:04



ženy: 1. Marina Muozová Hernandová (Šp.) 1:44:49, 2. Anna Zehnderová (Švaj.) 1:46:44, 3. Solene Marnoniová (Fr.) 1:48:02, ..., 7. Margaréta BIČANOVÁ (SR) 1:53:07



do 23 rokov



muži: 1. Dumas 1:31:53, ..., 3. ROJTÁŠ 1:33:17



ženy: 1. Marnoniová 1:48:02, ..., 3. BIČANOVÁ 1:53:07



juniori: 1. Dinis Ferreira (Portug.) 43:49 min., ..., 3. Kristián BREZÁNI 45:11, 4. Jakub MIKLENČIČ (obaja SR) 46:31



juniorky: 1. Giulia Bergaminová (Tal.)



Coimbra 20. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti vybojovali vo štvrtok tri cenné kovy na ME v portugalskej Coimbre v kros triatlone. Peter Rojtáš a Margaréta Bičanová získali bronz v kategórii do 23 rokov a Kristián Brezáni si odniesol medailu rovnakého lesku zo súťaže juniorov.Rojtáš dosiahol čas 1:33:17 h, celkovo obsadil medzi mužmi šieste miesto. V kategórii elite triumfoval Španiel Kevin Tarek Viuela Gonzalez časom 1:31:24 h, v kategórii do 23 rokov zvíťazil Jules Dumas z Francúzska.Bičanová finišovala v čase 1:53:07 h, v absolútnom poradí skončila na siedmej priečke. V elite žien ukoristila zlatú medailu Španielka Marina Muozová Hernandová (1:44:49), v kategórii do 23 rokov sa tešila z prvenstva Francúzka Solene Marnoniová.Slováci sa presadili aj medzi juniormi, Brezáni obsadil tretie a Jakub Miklenčič štvrté miesto. Titul získali domáci Dinis Ferreira a Giulia Bergaminová z Talianska.