VIDOE: Nemčík má na konte už sto ironmenov

Bratislava 5. októbra (TASR) – Slovenský triatlonista Marek Nemčík dosiahol v nedeľu výrazný osobný míľnik. Po dlhých rokoch snaženia si zapísal na svoje konto sto absolvovaných pretekov ironmen.



Trať s dĺžkou 3,8 km plávania, 180 km cyklistiky a 42,2 km behu naposledy zvládol v Barcelone za 11:22:58 hod.



„Prvý triatlon som absolvoval ešte v roku 1990. Na preteky pod značkou ironmena sa mi podarilo dostať až v roku 2007. Po 17 rokoch som zažil ozajstnú atmosféru najťažších triatlonových pretekov. Dodnes mám z toho zimomriavky, bol to zlomový moment v mojej kariére," zaspomínal si Nemčík.







Slovenský „železný muž" priznal, že povôdne neplánoval dosiahnuť vzácnu métu. „Podarilo sa mi naplánovať, že okrúhleho päťdesiateho ironmena som absolvoval na slovenskej pôde. Bolo to v Piešťanoch v roku 2015. Vtedy som stovku pustil z hlavy, veď 15 rokov mi trvalo absolvovať 50. Čísla však pribúdali, moje pracovné povinnosti zrušila pandémia. Povedal som si, poďme pretekať. Tak sa mi v olympijskom roku podarilo splniť si svoj veľký sen."



Nemčík ani po vstupe do klubu 100 neplánuje poľaviť a aj naďalej sa bude zúčastňovať na náročných triatlonových pretekoch. „Trate sú síce stále rovnaké, ale Ironmena robia ľudia. Atmosféra okolo trate je vec, pre ktorú sa to oplatí robiť."