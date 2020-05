Varga po pauze prvýkrát v bazéne: Som asi tam, kde by som mal byť

Bratislava 19. februára (TASR) - Slovenský reprezentant v triatlone Richard Varga sa po prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu opäť vrátil do bazéna. Prijal pozvanie prezidenta Slovenskej plaveckej federácie (SPF) Ivana Šuleka a po suchom tréningu si v utorok vyskúšal vodu v bratislavskej plavárni na Pasienkoch. Varga sa podľa vlastných slov cíti v ideálnej forme a teší sa na prvé preteky, ktoré by sa mali uskutočniť v septembri.Varga si na tréning vybral dráhu číslo šesť, vo vode bol hodinu.," uviedol Varga.Slovenský reprezentant si mohol zatrénovať v bazéne vďaka pozvaniu od prezidenta SPF Šuleka, ktorý ho pozná z čias, keď sa Varga ako junior venoval iba plávaniu. "" povedal Šulek.Varga si v prvých týždňoch karantény doliečil zranenia, potom postupne si zvyšoval objemy: "V septembri by sa mali rozbehnúť prvé medzinárodné preteky, Medzinárodná triatlonová únia (ITU) už športovcom poslala prvé informácie. "," uzavrel Varga.