Triatlon: Vráblová skončila v šprinte medzi juniorkami štrnásta

Výsledky - ME v šprint triatlone - juniorky:

1. Ilona Hadhoumová (Fra.) 24:07 min ..., 14. Margaréta VRÁBLOVÁ (SR) + 23 s



Výsledky - ME v šprint triatlone - juniori:

1. Joao Nuno Batista (Por.) 20:59 min ..., 25. Filip LIZÁK (SR) + 01:23 min



Balikesir 5. augusta (TASR) - Slovenská triatlonistka Margaréta Vráblová obsadila v juniorskej kategórii na ME v tureckom Balikesire 14. miesto v šprinte s časom 24:30 min. Na víťazku Ilonu Hadhoumovú z Francúzska stratila 23 sekúnd. Vráblová sa do sobotného finále prebojovala z prvej pozície v piatkovom semifinále.Filip Lizák figuroval v juniorskej kategórii na 25. priečke s časom 22:22 min. Do cieľa dobehol o 1:23 min neskôr ako víťaz Joao Nuno Batista z Portugalska.