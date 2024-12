Triatlonistami roka sú Peter Rojtáš a Zuzana Michaličková

Na snímke triatlonistka roka 2024 Zuzana Michaličková na udeľovaní cien Triatlonista roka 2024 v Bratislave 17. decembra 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

Výsledky ankety Triatlonista roka 2024:



Muži: 1. Peter Rojtáš (ŠKP Triax Bratislava) 302 bodov, 2. Ondrej Kubo (Trinity Bratislava) 253 b., 3. Dominik Ivančík (TRI Project Bratislava) 158 b.



Ženy: 1. Zuzana Michaličková (SBAZA Žilina) 352 b., 2. Diana Dunajská (REABA Realiz sport team) 220, 3. Romana Gajdošová (ŠKP Triax Bratislava) 200 b.

Bratislava 17. decembra (TASR) – Laureátmi 32. ročníka tradičnej ankety Slovenskej triatlonovej únie (STÚ) Triatlonista roka sa pre rok 2024 stali Peter Rojtáš a medzi ženami Zuzana Michaličková. Obaja sa stali víťazmi ankety o najúspešnejšieho športovca Slovenskej triatlonovej únie premiérovo. Výsledky ankety slávnostne vyhlásili v Múzeu Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).Peter Rojtáš z bratislavského klubu ŠKP Triax získal v ankete 302 bodov, druhý v poradí Ondrej Kubo (Trinity Bratislava) 253 bodov, na 3. mieste skončil Dominik Ivančík (TRI Project Bratislava) so 158 bodmi. Hlasujúci dali svoje body 18 triatlonistom.Medzi ženami bola najúspešnejšou Zuzana Michaličková (SBAZA Žilina) s 352 b. pred Danou Dunajskou (REABA Realiz sport team) s 220 a Romanou Gajdošovou (ŠKP Triax Bratislava) s 200 b. Anketári dali svoje hlasy 9 triatlonistkám.Rojtáš získal striebornú medailu na MS do 23 rokov a za vrchol nadchádzajúcej sezóny považuje dobré umiestenie aj na MS v Austrálii.povedal na tlačovej konferencii 22-ročný športovec. Jeho tréner Michal Varga dodal:Aj Michaličková získala na MS do 23 rokov striebornú medailu.dodala.S uplynulou sezónou je spokojný aj prezident STÚ Jozef Jurášek.