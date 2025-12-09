< sekcia Šport
Triatlonistka Dunajská s jasnými cieľmi do sezóny:Rebríčkovo do top 50
Svetový šampionát v austrálskom Wollongongu bol jednoznačne najvýraznejším výsledkom slovenskej triatlonistky v roku 2025.
Autor TASR
Bratislava 9. decembra (TASR) - Získala premiérové ocenenie Triatlonistka roka a z majstrovstiev sveta doniesla na Slovensku prvú medailu v kategórii junioriek v ére samostatnosti, to je len krátky sumár úspechov Diany Dunajskej v tomto kalendárnom roku. Devätnásťročná vychádzajúca nádej tohto športu je odhodlaná presadiť sa v kategórii elite a zapojiť sa do bojov o miestenku na olympijské hry 2028 v Los Angeles.
Svetový šampionát v austrálskom Wollongongu bol jednoznačne najvýraznejším výsledkom slovenskej triatlonistky v roku 2025. V pretekoch junioriek si vybojovala bronz aj napriek neľahkej situácii. „Samotné preteky boli pre mňa hore-dolu, pretože som musela odstáť 10-sekundovú penalizáciu. Bolo to teda o krok viac, čo som vlastne nečakala, keďže som sa to dozvedela deň predtým pre meškanie na brífing s atlétmi. Musela som tak zmeniť plán pretekov, spravila som nástup na bicykli a potom ešte musela dobiehať. Bolo to fakt náročné, k tomu bol silný bočný vietor. Myslím si, že preteky boli dobrým záverom, takou poslednou výzvou a rozlúčkou s juniorskou kategóriou. Budem totiž už len v elite kategórii,“ vrátila sa Dunajská k októbrovým pretekom.
Po penalizácii bolo jasné, že ak chcela pomýšľať na čo najlepší výsledok, tak musela urobiť niečo inak oproti bežnej príprave. „Odišli sme skôr, aby sme mali rezervu. Bola však hustá doprava a kým som mohla prejsť cez poslednú cestu počas rozbehnutých pretekov na brífing s atlétmi, tak už bolo neskoro. Je potrebné tam byť na čas. Oznámili mi teda, že mám 10-sekundový trest. Počítala som s tým, musela som si to teda odstáť,“ ozrejmila 19-ročná triatlonistka svoj trest ešte pred samotným štartom.
Počas uplynulých mesiacov štartovala na rôznych podujatiach, vyskúšala si Európsky a Svetový pohár, majstrovstvá Európy juniorov, seriál majstrovstiev sveta a tiež majstrovstvá Slovenska. Výsledkom bolo päť národných titulov a tri umiestnenia v top desiatke - Európsky pohár v rakúskom Welse (5. miesto) a poľskom meste Kielce (8. priečka), respektíve Svetový pohár v Ríme (6. pozícia). „Na začiatku treba veľa pretekať, zbierať skúsenosti, spoznať seba a ostatných. Keďže sa teraz ide bodovať na olympijské hry, tak je potrebné si vyberať špecifické preteky, na ktorých bude najviac bodov a najväčšie úspechy, aby som sa posúvala v rebríčku,“ zamyslela sa pre TASR Dunajská.
Jasno ale už má v tom, ako bude vyzerať jej najbližší program: „Už máme celý harmonogram pretekov, hlavné budú Svetové poháre. Prvým podujatím bude halový SP v Lievine. Predtým chcem ísť na sústredenie do tepla, kde môžem bicyklovať a trénovať kvalitne na objem.“ Halový triatlon má svoje špecifická, na ktoré však je reprezentantka Slovenska pripravená. „Bude sa plávať v bazéne 200 metrov, to je dosť veľký rozdiel. Bude to také viac tradičné, pre mňa to môže byť výhoda. Bicykluje sa na dráhe, takže musím ovládať bicykel a budú to odlišné, viac technické situácie. Občas som bola na velodróme v Brne, takže mám natrénované.“
Dlhodobým cieľom a ambíciou je účasť na olympijských hrách 2028 v Los Angeles. Kvalifikačný proces sa pre členku tímu Realiz Sport Team Bratislava a Juniorského olympijského tímu ešte len začína, no rozumie tomu, čo musí urobiť pre čo najvyšší počet získaných bodov a postavenie v rebríčku. „Chcem ísť na špecifické podujatia, kde bude viac bodov. Napríklad nepôjdem na finále seriálu majstrovstiev sveta, pretože tam by ma zaradili do kategórie do 23 rokov a nie je tam toľko bodov. Chcela by som byť rebríčkovo do top 50,“ dodala Dunajská.
Svetový šampionát v austrálskom Wollongongu bol jednoznačne najvýraznejším výsledkom slovenskej triatlonistky v roku 2025. V pretekoch junioriek si vybojovala bronz aj napriek neľahkej situácii. „Samotné preteky boli pre mňa hore-dolu, pretože som musela odstáť 10-sekundovú penalizáciu. Bolo to teda o krok viac, čo som vlastne nečakala, keďže som sa to dozvedela deň predtým pre meškanie na brífing s atlétmi. Musela som tak zmeniť plán pretekov, spravila som nástup na bicykli a potom ešte musela dobiehať. Bolo to fakt náročné, k tomu bol silný bočný vietor. Myslím si, že preteky boli dobrým záverom, takou poslednou výzvou a rozlúčkou s juniorskou kategóriou. Budem totiž už len v elite kategórii,“ vrátila sa Dunajská k októbrovým pretekom.
Po penalizácii bolo jasné, že ak chcela pomýšľať na čo najlepší výsledok, tak musela urobiť niečo inak oproti bežnej príprave. „Odišli sme skôr, aby sme mali rezervu. Bola však hustá doprava a kým som mohla prejsť cez poslednú cestu počas rozbehnutých pretekov na brífing s atlétmi, tak už bolo neskoro. Je potrebné tam byť na čas. Oznámili mi teda, že mám 10-sekundový trest. Počítala som s tým, musela som si to teda odstáť,“ ozrejmila 19-ročná triatlonistka svoj trest ešte pred samotným štartom.
Počas uplynulých mesiacov štartovala na rôznych podujatiach, vyskúšala si Európsky a Svetový pohár, majstrovstvá Európy juniorov, seriál majstrovstiev sveta a tiež majstrovstvá Slovenska. Výsledkom bolo päť národných titulov a tri umiestnenia v top desiatke - Európsky pohár v rakúskom Welse (5. miesto) a poľskom meste Kielce (8. priečka), respektíve Svetový pohár v Ríme (6. pozícia). „Na začiatku treba veľa pretekať, zbierať skúsenosti, spoznať seba a ostatných. Keďže sa teraz ide bodovať na olympijské hry, tak je potrebné si vyberať špecifické preteky, na ktorých bude najviac bodov a najväčšie úspechy, aby som sa posúvala v rebríčku,“ zamyslela sa pre TASR Dunajská.
Jasno ale už má v tom, ako bude vyzerať jej najbližší program: „Už máme celý harmonogram pretekov, hlavné budú Svetové poháre. Prvým podujatím bude halový SP v Lievine. Predtým chcem ísť na sústredenie do tepla, kde môžem bicyklovať a trénovať kvalitne na objem.“ Halový triatlon má svoje špecifická, na ktoré však je reprezentantka Slovenska pripravená. „Bude sa plávať v bazéne 200 metrov, to je dosť veľký rozdiel. Bude to také viac tradičné, pre mňa to môže byť výhoda. Bicykluje sa na dráhe, takže musím ovládať bicykel a budú to odlišné, viac technické situácie. Občas som bola na velodróme v Brne, takže mám natrénované.“
Dlhodobým cieľom a ambíciou je účasť na olympijských hrách 2028 v Los Angeles. Kvalifikačný proces sa pre členku tímu Realiz Sport Team Bratislava a Juniorského olympijského tímu ešte len začína, no rozumie tomu, čo musí urobiť pre čo najvyšší počet získaných bodov a postavenie v rebríčku. „Chcem ísť na špecifické podujatia, kde bude viac bodov. Napríklad nepôjdem na finále seriálu majstrovstiev sveta, pretože tam by ma zaradili do kategórie do 23 rokov a nie je tam toľko bodov. Chcela by som byť rebríčkovo do top 50,“ dodala Dunajská.