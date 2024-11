Triatlonistka Michaličková vyzdvihla striebro z finále SP: Vrchol

Bratislava 11. novembra (TASR) - Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková má za sebou sezónu, v ktorej získala najväčší úspech v doterajšej kariére. Dvadsaťdvaročná pretekárka vybojovala striebro na finálovom podujatí SP v španielskom Torremolinos v kategórii U23. Okrem toho sa niekoľkokrát umiestnila v najlepšej desiatke aj medzi elitou, kde brala v disciplíne superšprint bronz na augustových ME.



Na októbrových pretekoch v Torremolinos patrila medzi favoritky a svoju pozíciu aj potvrdila. Na olympijskej trati (1500 m plávanie, 40 km bicykel, 10 km beh) bola pred ňou len Maďarka Karolina Helga Horváthová, na ktorú stratila štyri sekundy. "Na tie preteky som sa dosť pripravovala, brala som to ako vrchol sezóny. V deň pretekov som mala stres zo svojho vysokého nasadenia, ale na trati mi všetko vyšlo. Mrzí ma len 'finiš', prvenstvo mi ušlo o pár sekúnd. Vzhľadom na priebeh som však spokojná aj s druhým miestom," povedala Michaličková pre TASR. Po plaveckej časti figurovala na trinástom mieste, no na bicykli viedla balík, ktorý "zhltol" unikajúcu skupinu. Do bežeckej časti išla ako druhá a túto pozíciu si zachovala. "V plaveckej časti som sa necítila komfortne. Na bicykli som išla hranu, aby som dotiahla stratené sekundy. Do druhého depa som chcela prísť v čele pretekov. V behu som sa snažila držať v najlepšej päťke a neísť zbytočne pred súperky," opísala Michaličková.



Slovenská triatlonistka volí v príprave nekonvenčný prístup a zúčastňuje sa aj na pretekoch v plávaní, cyklistike a atletike. Tie berie ako tréning na samotný triatlon, v ktorom sa predstavila tento rok na sedemnástich podujatiach medzinárodného významu. "Okolie nám zazlieva, že robíme všetky tri športy zvlášť. Už keď bola Zuzana malá, videla som, že len cez tréning triatlonu cesta nepôjde. Chcela som z nej urobiť svetovú triatlonistku a pretekať vo všetkom zvlášť. Je to náročné, ja som jej trénerka a mám pod sebou plaveckého, cyklistického a kondičného trénera. Vznikajú tam nezhody, ale ja som šéf," vysvetlila Sylvia Tureková, trénerka a mama v jednej osobe. Čas najlepších troch pretekárok v Torremolinos by stačil na striebro na tom istom podujatí medzi elite. Medaila v kategórii U23 je tak pre Michaličkovú i Turekovú zadosťučinením vzhľadom na svojský prístup k tréningu. Trénerka však vyzdvihla kritiku, ktorá ju podľa jej slov posunula ďalej: "Kritizovali nás a malo to význam. Veci, ktoré nám vytýkali som si overovala v praxi, hľadala som informácie o tom, ako to robia v zahraničí. Kritika ma posunula a keby jej nebolo, možno sme na inej ceste."



Pôvodným cieľom tohto roka bola účasť na olympiáde v Paríži, ktorá ušla Michaličkovej v podstate o jedno miesto. Po rozdelení väčšiny miesteniek zostávala jedna pre najvyššie postavenú Európanku, ktorej krajina ešte nie zastúpená pod piatimi kruhmi. Tú získala Poľka Roksana Slupeková a v Paríži obsadila 13. miesto - v kvalifikačnom rebríčku bola medzi ňou a Michaličkovou len Kanaďanka Dominika Jamnicky. "Veľmi ma to demotivovalo, s triatlonom som chcela úplne skončiť, lebo som mala posledné 2-3 roky v hlave iba Paríž, olympiádu. Pre mňa to bolo veľmi náročné obdobie," priznala Michaličková. Nakoniec jej pomohla zmena prostredia, keď vymenila rodnú Žilinu za Španielsko.



Pre mladú pretekárku je cieľom účasť pod piatimi kruhmi, jej trénerka má na vec iný pohľad. Svoju zverenkyňu chce dostať do najlepšej desiatky triatlonového rebríčka, v ktorom bola doposiaľ najvyššie na 42. mieste. "Napriek tomu, že sa nedostala na olympiádu, som bola naštartovaná - chcela som nepoľaviť a ísť ďalej. Jej striebro z Torremolinos je pre mňa lepší výsledok, ako keby sa nominovala na olympiádu. Svedčí o tom, že ona tú výkonnosť naozaj má. Na zisk miestenky na olympiáde môžete zbierať body aj na ľahších typoch pretekov," vysvetlila Tureková pre TASR.



Michaličková začala kariéru v Žiline, pôsobila v plaveckom klube Nereus i cyklistickej Akadémii Petra Sagana, kde boli aj jej súrodenci. Práve prostredníctvom nich sa zúčastňovala aj na atletických pretekoch a mala výsledky vo všetkých troch triatlonových disciplínach zvlášť. Momentálne je pod taktovkou niekoľkých žilinských trénerov a odborníkov, v meste bola vyhlásená za športovkyňu roka 2023 a miestni jej finančne pomáhali aj v olympijskej kvalifikácii. "Keby nám nepomohli, sme niekde dole a ani sa o nás nevie," priznala Tureková ohľadom svojej zverenkyne, ktorá popri športe študuje trénerstvo v Ostrave. Budúci rok je pre triatlonistov v prebiehajúcom olympijskom cykle jediný, v ktorom nezberajú body do kvalifikačného rebríčka. Zimnú prípravu trávi Michaličková na bežkách a zimnom triatlone, ktorý kombinuje práve bežky, horský bicykel alebo korčuľovanie a beh. Alternatívou k nemu sú na niektorých súťažiach snežnice. "Chcem počas budúceho roka troška zabrdnúť do tých troch športov zvlášť, lebo chceme ešte výkonnostne porásť. Verím, že jej to niečo dá, ale netrénujem ju len ja," dodala Tureková. "Budúci rok bude pestrejší, z čoho sa teším. Do novembra som robila triatlon a budúcu sezónu začnem niečím iným," zhodnotila Michaličková pre TASR.