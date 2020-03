Triatlonová únia odložila všetky podujatia i olympijskú kvalifikáciu

Bratislava 14. marca (TASR) - Predstavitelia Medzinárodnej triatlonovej únie (ITU) odložili všetky podujatia do konca apríla s účinnosťou od pondelka 16. marca. Opatrenie kvôli šíreniu koronavírusu sa týka všetkých súťaží v kalendári. ITU Zároveň pozastavila aj olympijskú kvalifikáciu.



Na oficiálnom webe ITU uviedol jej prezident a člen Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Marisol Casado, že "toto rozhodnutie bolo ťažké prijať, ale dávam vám svoje slovo, že sme ho prijali pre zdravie a bezpečnosť športovcov, trénerov a celej triatlonovej rodiny, ako najvyššiu prioritu. Toto rozhodnutie prijímame s presvedčením, že sa všetci musíme podieľať na prevencii a zastavení šírenia koronavírusu. Je to naša zodpovednosť."



V sobotu sa v austrálskej Mooloolabe konali preteky Svetového pohára, slovenský reprezentant Richard Varga sa umiestnil na 22. mieste.



Počet smrteľných obetí nového koronavírusu SARS-CoV-2 sa podľa údajov "Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE" celosvetovo zvýšil na 5618, v 149 krajinách sveta ho diagnostikovali u vyše 150-tisíc osôb.