Triatlonový Championship v Šamoríne bude aj so Slovákmi
Autor TASR
Šamorín 22. mája (TASR) - Šamorínsky x-bionic Sphere sa počas najbližšieho víkendu (23. a 24. mája) opäť zmení na dejisko triatlonového podujatia so svetovými parametrami. Uskutoční sa tu deviaty ročník prestížneho Orlen The Championship, ktorý je súčasťou seriálu Challenge a je zároveň svetovým šampionátom na strednej vzdialenosti. Na štart sa v elitnej kategórii postavia aj traja Slováci - Ondrej Kubo, Matej Macháček a Rastislav Srnánek.
Na víkendovom podujatí v Šamoríne sa predstaví viac ako 2500 športovcov z vyše 60 krajín. Vrcholom budú nedeľňajšie preteky na strednú vzdialenosť (1,9 km plávanie - 90 km bicykel - 21,1 km beh). Pred rokom sa na tomto mieste oficiálne rozlúčil s triatlonovou kariérou Richard Varga, teraz tu je v pozícii trénera svojich zverencov a tiež spolukomentátora pretekov. Do dnešného dňa je však stále držiteľom najrýchlejšieho času na plaveckom úseku - 21 minút a 31 sekúnd z roku 2017. „Celkom sa teším na komentovanie. Pred rokom som si to tu vytrpel, môj posledný triatlon. Som rád, že teraz budem v inej úlohe, ale určite mi budú ´cukať´ nohy a bude mi to chýbať. Je to jedno zo svetovo najväčších triatlonových podujatí, ide o majstrovstvá sveta v strednom triatlone. Prihlásené sú tu svetové mená a tiež slovenská špička. Je to podujatie, na ktoré sa skutočne oplatí prísť pozrieť a tiež spoznať trochu triatlon. Tentoraz už nebudem pretekať s Ondrejom Kubom, ale bude lídrom, preto mu veľmi budem držať palce, aby urobil pre Slovensko čo najlepší výsledok,“ uviedol Varga na tlačovej konferencii pred štartom.
Zo slovenského pohľadu bude pod veľkým drobnohľadom hlavne mužská kategória. S ambíciou atakovať najvyššie priečky nastúpi na nedeľný štart slovenský reprezentant Ondrej Kubo. „Sú to domáce preteky, takže motivácia je väčšia. Chcel by som sa umiestniť v najlepšej desiatke, to je môj cieľ, ktorý by som chcel dosiahnuť. Sezóna mi začala dosť skoro, už vo februári. Prvé preteky som išiel v Abú Zabí, potom som absolvoval cyklistické a bežecké sústredenia. Príprava smerovala k tomuto podujatiu a dúfam, že podám dobrý výkon,“ zhodnotil Kubo doterajší program a svoje ciele v nedeľňajších pretekoch.
Slovenky zatiaľ chýbajú z pohľadu zastúpenia medzi elitou, ale podľa Vargu sa to do budúcna môže zmeniť: „Triatlon na Slovensku rastie, či už dlhý alebo krátky. Je tam veľmi silné obsadenie. Aj medzi amatérmi je dlho vypredané. Čo sa týka žien, tak máme mladé dievčatá, ktoré pretekajú na olympijských tratiach a budú sa snažiť o kvalifikovanie sa na olympijské hry. Myslím si, že o niekoľko rokov to bude veľmi silná generácia, ktorá bude mútiť vody v kategórii elite.“
Oproti predošlému roku sa očakáva v Šamoríne oveľa prívetivejšie počasie pre pretekárov, špecifikom sú rôzne povrchy, ktoré si štartujúci vyskúšajú. „Keďže je začiatok sezóny, tak voda je ešte studenšia. Na cyklistike sa už dá zohriať, ide sa po úplnej rovine zaľahnutý v aero pozícii. Beh je špecifický, je tu v podstate päť rôznych povrchov, takže je to ťažké. Celkovo je to tu rýchle, stavané na osobné rekordy. Ja, osobne, tu mám slovenský a tiež osobný rekord,“ dodal Kubo.
Z rebríčkového pohľadu je favoritom medzi mužmi Brit Will Draper, medzi ženami je to Nemka Caroline Pohleová. Celkovo si najlepšia desiatka v oboch kategóriách rozdelí odmenu vo výške 100-tisíc eur. Hlavné preteky štartujú v nedeľu 24. mája o 8.30 h.
