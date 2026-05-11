< sekcia Šport
Tribúna Sever o incidentoch v pražskom derby: Tiež sme boli v šoku
Slavia bola krôčik od obhajoby titulu v najvyššej českej súťaži. Nad Spartou vyhrávala 3:2, no v nadstavenom čase zápas prerušili po vtrhnutí jej fanúšikov na plochu.
Autor TASR
Praha 11. mája (TASR) - Zástupcovia najaktívnejšej fanúšikovskej skupiny futbalovej Slavie Praha sa prvýkrát vyjadrili k incidentom v sobotnom pražskom derby proti Sparte. Nedohratie zápasu po vtrhnutí stoviek ľudí na hraciu plochu ich mrzí, no odmietajú akékoľvek správy o úmyselnom poškodzovaní klubu či zapojení zahraničných fanúšikovských táborov.
Tribuna Sever ponúkla svoje stanovisko na sociálnej sieti Facebook. „Aj napriek opakovaným výzvam spíkra začala s pribúdajúcim časom a nervozitou vznikať situácia, v ktorej sme už neboli schopní zasiahnuť. Každý kto vkročil na ihrisko v tej chvíli naozaj veril, že sa zápas skončil. I keď sa nakoniec podarilo situáciu upokojiť, zápas skončil spôsobom, ktorý si nikto z nás nechcel ani len predstaviť. Rovnako ako vy sme boli v šoku. Celá situácia nás hlboko mrzí.“ Zároveň „ultras“ odmietajú to, že incidenty boli výsledkom dopredu naplánovanej akcie za pomoci spriatelených táborov. Popierajú aj správy o tom, že plánovali napadnutie slovenského brankára Sparty Jakuba Surovčíka. Situáciu budú ďalej riešiť interne.
Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík sa už vyjadril, že do odvolania zavrie severnú tribúnu, kde sídli jadro „zošívaných“. „Bol som zástancom dialógu a spolupráce. Skupina sa však v uplynulom období zradikalizovala a na ihrisku sme videli výsledok. Toto v Edene nechceme. Je to zrada,“ citoval Tvrdíka portál iDnes.cz. Predseda predstavenstva Slavie zároveň pre český Denník N potvrdil, že v klube rezignoval bezpečnostný riaditeľ Miloslav Kolín.
Slavia bola krôčik od obhajoby titulu v najvyššej českej súťaži. Nad Spartou vyhrávala 3:2, no v nadstavenom čase zápas prerušili po vtrhnutí jej fanúšikov na plochu. Surovčíka domáci fanúšikovia napadli a tvár mu obliali pivom. Duel sa pravdepodobne skončí kontumáciou v prospech Sparty, verdikt vynesie v utorok Ligová futbalová asociácia (LFA).
Tribuna Sever ponúkla svoje stanovisko na sociálnej sieti Facebook. „Aj napriek opakovaným výzvam spíkra začala s pribúdajúcim časom a nervozitou vznikať situácia, v ktorej sme už neboli schopní zasiahnuť. Každý kto vkročil na ihrisko v tej chvíli naozaj veril, že sa zápas skončil. I keď sa nakoniec podarilo situáciu upokojiť, zápas skončil spôsobom, ktorý si nikto z nás nechcel ani len predstaviť. Rovnako ako vy sme boli v šoku. Celá situácia nás hlboko mrzí.“ Zároveň „ultras“ odmietajú to, že incidenty boli výsledkom dopredu naplánovanej akcie za pomoci spriatelených táborov. Popierajú aj správy o tom, že plánovali napadnutie slovenského brankára Sparty Jakuba Surovčíka. Situáciu budú ďalej riešiť interne.
Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík sa už vyjadril, že do odvolania zavrie severnú tribúnu, kde sídli jadro „zošívaných“. „Bol som zástancom dialógu a spolupráce. Skupina sa však v uplynulom období zradikalizovala a na ihrisku sme videli výsledok. Toto v Edene nechceme. Je to zrada,“ citoval Tvrdíka portál iDnes.cz. Predseda predstavenstva Slavie zároveň pre český Denník N potvrdil, že v klube rezignoval bezpečnostný riaditeľ Miloslav Kolín.
Slavia bola krôčik od obhajoby titulu v najvyššej českej súťaži. Nad Spartou vyhrávala 3:2, no v nadstavenom čase zápas prerušili po vtrhnutí jej fanúšikov na plochu. Surovčíka domáci fanúšikovia napadli a tvár mu obliali pivom. Duel sa pravdepodobne skončí kontumáciou v prospech Sparty, verdikt vynesie v utorok Ligová futbalová asociácia (LFA).