Tridsať rokov od úžasného výsledku v basketbale,Matyáš:Fantastická vec

Fakty z majstrovstiev sveta v basketbale žien 1994 v Austrálii:



zápasová bilancia - 6 výhier (Poľsko – 94:52, Brazília – 99:88, Taiwan – 86:73, Kanada – 66:63, Španielsko – 90:69, Kuba – 92:81), 2 prehry (Austrália – 77:86, USA – 96:103); konečné 5. miesto





Slovensko reprezentovali:



hráčky: Erika Dobrovičová-Burianová, Martina Godályová, Iveta Hariňová, Renáta Hiráková, Soňa Hudecová, Dagmar Huťková, Adriana Chamajová, Andrea Kuklová-Chupíková, Anna Kotočová, Milena Rázgová-Paulišincová, Kamila Pavláková, Andrea Slosiarová



realizačný tím: Marián Matyáš – hlavný tréner, Boris Žbirka – asistent trénera, Roman Adamčík – manažér tímu, Jozef Hodál – vedúci výpravy, Branislav Bohuš – lekár, Dušan Štofčík – masér



Bratislava 14. júna (TASR) - Pred niekoľkými dňami uplynulo 30 rokov od najlepšieho výsledku slovenskej ženskej basketbalovej reprezentácie na majstrovstvách sveta v Austrálii (2. – 12. 6. 1994). Pri svojej prvej účasti obsadili zverenky trénera Mariána Matyáša piate miesto, ako najlepší tím z Európy. Slovenská basketbalová asociácia (SBA) vďaka manažérovi Romanovi Adamčíkovi uskutočnila pri príležitosti tejto spomienky stretnutie hráčok a realizačného tímu.Po rozpade Československa sa zaradila reprezentácia Slovenska medzi najlepšie družstvá kontinentu. Na premiérových majstrovstvách Európy v ére samostatnosti získala v roku 1993 v Taliansku bronzovú medailu, ktorou si súčasne zabezpečila štart na svetovom šampionáte v Austrálii. "," povedal pre TASR tréner Marián Matyáš o úspešnej ére slovenského ženského basketbalu.Slovenky vstúpili v tasmánskom Launcestone v pozícii nováčika do turnaja suverénne, keď zvíťazili tam nad Poľskom (94:52), Brazíliou (99:88) a Taiwanom (86:73), čím postúpili do najlepšej osmičky MS. V Sydney, kde šampionát vyvrcholil, zdolali Kanadu (66:63), prehrali s domácou Austráliou (77:86) aj favorizovanými Američankami (96:103), čo ich odsunulo do bojov o 5. až 8. miesto. "," spomínal vtedajší reprezentačný tréner Sloveniek.Slovenský výber sa z dvoch "zakopnutí" otriasol a záverečný turnaj zakončil vo víťaznom štýle, keď v súbojoch o umiestnenie zdolal Španielsko (90:69) a Kubu (92:81). "," vyhlásil manažér slovenského tímu Roman Adamčík.Konečná piata priečka z MS 1994 bola historicky najlepším umiestnením Slovenska na svetovom šampionáte, v Austrálii bolo družstvo trénera Matyáša najlepšie z spomedzi európskych tímov. "," uviedol kouč k dosiahnutým výsledkom.Medzi najlepšie hráčky šampionátu patrila Erika Dobrovičová-Burianová, líderka slovenského výberu v bodoch, doskokoch a asistenciách. V pozícii vtedy najskúsenejšej hráčky ťahala družstvo, ktoré bolo dlhšiu dobu spolu. "," hodnotil Matyáš dôvody úspešného pôsobenia na turnaji.Reprezentácia Slovenska potvrdila v ďalších rokoch príslušnosť k európskej a svetovej basketbalovej špičke, keď bola najúspešnejším kolektívnym športom v krajine. Na ME 1997 získala striebro, v rokoch 1995 a 1999 im tesne unikla medaila (4. miesto). Nateraz posledná účasť na svetovom šampionáte v roku 1998 priniesla ôsmu priečku a Slovenky sa zatiaľ v jedinom prípade predstavili pod piatimi kruhmi. Na olympijských hrách 2000 v Sydney obsadili siedmu pozíciu. "," zamyslel sa bývalý tréner Slovenska nad postupným ústupom z najvyšších pozícií.