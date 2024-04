Triebeľová a Kubalová postúpili do semifinále a majú istý bronz

Belehrad 23. apríla (TASR) - Slovenská boxerka Jessica Triebeľová postúpila do semifinále na ME v Belehrade a má tak istý minimálne bronz. V utorkovom štvrťfinále v kategórii do 66 kg zdolala na body majsterku sveta z roku 2022 Lisu O'Roukeovú z Írska. Cenný kov má aj ďalšia Slovenka Tamara Kubalová (63 kg), ktorá prešla cez Arménku Sonu Harutjunjanovú. O jej víťazstve rozhodol v druhom kole ringový rozhodca.



Triebeľovú čaká vo štvrtkovom semifinále Busenaz Sürmeneliová z Turecka. Kubalová nastúpi v rovnaký deň proti Srbke Kristine Kaluhovovej. Ďalšie Slovenky Mirka Jedináková (60 kg) a Nicole Ďuríková (48 kg) skončili na piatom mieste. Jedináková v ťažšej váhe nestačila na body proti Natalii Šadrinovej zo Srbska, Ďuríková prehrala s Ruskou Juliou Chumalgakovovou taktiež na body.