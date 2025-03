Triebeľová prehrala s Číňankou Čao v kategórii do 63 kg

Niš 10. marca (TASR) - Slovenská boxerka Jessica Triebeľová neuspela v 1. kole na MS žien v srbskom meste Niš. V kategórii do 63 kg prehrala s Číňankou Šuo-Jü Čao najtesnejším možným výsledkom 3:4 na bout review (pri výsledku 3:2 alebo 2:3 sa počíta výsledok aj ďalších dvoch rozhodcov).



"Bol to obrovský boj od začiatku do konca, v ktorom lepšie finišovala slovenská boxerka, no nakoniec tesné víťazstvo išlo na stranu súperky," uviedla Slovenská boxerská federácia na svojej facebookovej stránke. V utorok sa na šampionáte predstavia Mirka Jedináková a Tamara Kubalová, obe čakajú reprezentantky Kene.