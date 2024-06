Slovensko má 21. miestenku do Paríža, vybojovala ju Triebeľová

Bangkok 2. júna (TASR) - Slovenská reprezentantka v boxe Jessica Triebeľová si vybojovala účasť na OH v Paríži. Dosiahla ju triumfom nad Emilie Sonvicovou z Francúzska vo štvrťfinále v kategórii do 66 kg na svetovej olympijskej kvalifikácii v thajskom Bangkoku.



V postupovom zápase zdolala v noci na nedeľu v dramatickom zápase svoju súperku 3:2 na body. Po druhom kole sa dvaja rozhodcovia priklonili na stranu Sonvicovej, dvaja na stranu Slovenky a piaty to mal nerozhodne. V poslednom treťom kole však Triebeľová dokázala vyhrať u všetkých rozhodcov a zabezpečila si tak postup na OH.



Slovensko už má istých 21 miesteniek. Okrem Triebeľovej sa pod piatimi kruhmi predstavia strelci Juraj Tužinský, Patrik Jány, Danka Barteková, Vanesa Hocková, Zuzana Rehák Štefečeková a Marián Kovačócy, ďalej vodní slalomári Jakub Grigar, Eliška Mintálová, Matej Beňuš a Zuzana Paňková, cyklistka Nora Jenčušová, ku ktorej pribudne aj jeden muž, atléti Gabriela Gajanová, Viktória Forsterová, Dominik Černý a Hana Burzalová, Robert Kubín vo windsurfingovej triede iQFOiL, zápasník Tajmuraz Salkazanov, stolný tenista Wang Jang a džudista Marius Fízeľ.