Triebeľová vypadla v 1. kole: Bola to náročná premiéra

box, ženy do 66 kg



1. kolo:



Alcinda Lucas dos Santosová (Moz.) - Jessica TRIEBEĽOVÁ (SR) 5:0

Paríž 29. júla (TASR) - Slovenská boxerka Jessica Triebeľová vypadla na OH v Paríži v úvodnom kole. V kategórii do 66 kg prehrala so štvrťfinalistkou z OH 2020 Alcindou Lucas dos Santosovou z Mozambiku 0:5.Triebeľová sa stala prvou ženou, ktorá na OH reprezentovala Slovensko v boxe. V North Paris Aréne bola v úvode pri chuti a začala aktívne. Po dvoch minútach však inkasovala tvrdý úder, skončila na zemi a bola prvýkrát počítaná. Dokázala sa rýchlo otriasť a vzápätí zatlačila súperku do rohu. Dos Santosová si trpezlivo čakala na vhodné pozície na útok a triafala 23-ročnú Slovenku presne do brady. Prvé kolo zhodnotili všetci piati rozhodcovia 10:9 pre Mozambijčanku. Aj 2. kolo začala Triebeľová zostra a zaskočila protivníčku odvážnou kombináciou. Potom nasledovali ostré otvorené výmeny, počas ktorých si obe boxerky rozdávali údery pravačkou. Druhé kolo malo vyrovnaný priebeh, no víťazstvo priznal Triebeľovej iba jeden rozhodca. V treťom sa dos Santosová, vedomá si svojho náskoku, vyhýbala akcii a len čakala na správne príležitosti. Slovenka bojovala až do samého konca, ale v závere ešte inkasovala jeden tvrdý úder. Aj v tomto kole prisúdili víťazstvo Mozambijčanke všetci piati rozhodcovia.povedala Triebeľová po zápase. Jej súperka potvrdila úlohy favoritky. V zbierke má titul vicemajsterky sveta, do Paríža sa prebojovala ako víťazka africkej kvalifikácie. V 2. kole ju čaká Číňanka Jang Liou.