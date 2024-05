Triebeľovú delí od účasti v Paríži jedno víťazstvo

Bangkok 31. mája (TASR) - Slovenská reprezentantka v boxe Jessica Triebeľová postúpila na svetovej olympijskej kvalifikácii v thajskom Bangkoku už do štvrťfinále v kategórii do 66 kg.



V piatkovom zápase zdolala Indku Arundhati Choudharyovú na body a od zisku miestenky na OH v Paríži ju delí jedno víťazstvo. Účasť pod piatimi kruhmi si môže vybojovať v nedeľu proti Francúzke Emilie Sonvicovej.



"Vo výbornom zápase Jessica po dvoch kolách tesne viedla, no v treťom nenechala nič na náhodu a fantastickým výkonom potvrdila svoje cenné víťazstvo," informovala Slovenská boxerská federácia prostredníctvom facebooku.