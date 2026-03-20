Iba 13-ročná plavkyňa zdolala viacnásobnú olympijskú medailistku
Pozornosť si získala po celom svete už minulý rok v lete, keď sa vo veku 12 rokov stala najmladšou medailistkou v histórii majstrovstiev sveta v plávaní.
Autor TASR
Peking 20. marca (TASR) - Iba 13-ročná čínska plavkyňa Zidi Juová si pripísala ďalší úspech vo svojej mimoriadne nádejnej kariére, keď zdolala viacnásobnú olympijskú medailistku Regan Smithovú v disciplíne 200 m motýlik v osobnom rekorde v Šen-čene.
Juová si získala pozornosť po celom svete už minulý rok v lete, keď sa vo veku 12 rokov stala najmladšou medailistkou v histórii majstrovstiev sveta v plávaní. Na podujatí China Open vo štvrtok zvíťazila v disciplíne 200 m motýlik časom 2:05,71 min, čím odsunula Američanku Smithovú na druhé miesto. Jej čas by jej zabezpečil umiestnenie na stupňoch víťazov na majstrovstvách sveta, informovala agentúra AFP. Smithová získala striebro v tejto disciplíne na olympijských hrách v Paríži 2024 časom 2:03,84. Táto 24-ročná plavkyňa má na konte celkovo osem olympijských medailí, z toho dve zlaté.
Na vlaňajších MS v Singapure získala Juová bronz ako členka čínskej štafety na 4×200 m voľným spôsobom, čím sa zapísala do histórie. V troch individuálnych disciplínach zároveň skončila zakaždým na štvrtom mieste. V novembri Juová opäť šokovala plavecký svet, keď na Čínskych národných hrách zaplávala ázijský rekord. Dosiahla čas 2:07,41 a získala zlato na 200 m v polohových pretekoch.
