Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 12. november 2025Meniny má Svätopluk
< sekcia Šport

Trinásťročná Číňanka Yu Zidi prekonala ázijský rekord

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Silvia Tannhauserová

Prekonala čas 2:07,57, ktorý zaplávala jej krajanka Ye Shiwen na olympijských hrách v Londýne 2012.

Autor TASR
Peking 12. novembra (TASR) - Čínska plavkyňa Yu Zidi, ktorá v októbri oslávila 13 rokov, prekonala na Národných hrách Číny v Šen-čene ázijský rekord fenomenálnym časom. Informovala o tom agentúra AFP.

Opäť tak šokovala svet plávania, keď v utorok získala zlatú medailu v ženských polohových pretekoch na 200 m s časom 2:07,41. Prekonala čas 2:07,57, ktorý zaplávala jej krajanka Ye Shiwen na olympijských hrách v Londýne 2012, teda niekoľko mesiacov pred tým, než sa Yu vôbec narodila. „Som veľmi šťastná, veľmi nadšená. Vôbec som nečakala, že dosiahnem takýto skvelý výsledok,“ povedala Yu pre štátnu televíziu CCTV po utorkovom víťazstve.
.

Neprehliadnite

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

SNÍMKY Z LIETADLA: Takto vyzerá rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna

ZACHAROVÁ: OSN vyzvala štáty na podporu dobrovoľníctva v roku 2026