Třincu pomohli k titulu aj piati Slováci, Varaďa: Hráči majú charakter

Praha 26. apríla (TASR) - Hokejisti Třinca obhájili majstrovský titul v najvyššej českej súťaži a pomohli im k tomu aj piati Slováci. Vladimír Dravecký, Martin Gernát, Tomáš Marcinko, Patrik Hrehorčák a Miloš Roman boli súčasťou tímu, ktorý podľa slov trénera Václava Varaďu ťahal celú sezónu za jeden koniec povrazu.



V rozhodujúcom piatom zápase bol stav do polovice duelu bezgólový, ale potom poslal domácich do vedenia Jack Rodewald. V tretej tretine pri druhom góle Michala Kovarčíka asistoval Gernát a potom gólom do prázdnej bránky uzavrel skóre zápasu Dravecký. "Vytvárali sme si šance od začiatku, Liberec čakal, čo s nimi urobíme. Nepodarilo sa nám streliť gól, potom sa hra vyrovnala, my sme si počkali na našu šancu. V druhej tretine sme boli trošku nervóznejší, ale keď to zhodnotím, tak sme si za tým išli. Výkon bol veľmi dobrý. Na Liberci bolo vidieť, že mu chýbali kľúčoví hráči. Chcem im poďakovať za dobrú sériu, pochváliť ich a pogratulovať za druhé miesto. Ale vyzdvihol by som náš tím, ktorý si za víťazstvom išiel," povedal Varaďa pre klubový web.



Pre trénera Varaďu mal pondelkový zápas špeciálny nádych, v ten deň totiž oslávil 45. narodeniny. "Bola to eufória. Po góloch som sa snažil krotiť. Keď robí tréner 'humbuk', prenáša sa to na hráčov. Chalani trpezlivo čakali na svoje príležitosti, mali ich dosť."



Zo Slovákov si druhý titul za sebou v drese Třinca zopakovali Dravecký, Gernát a Marcinko, Hrehorčák s Romanom ho oslávili premiérovo. "Dostali sme sem hráčov, ktorí ťahajú ako jeden muž. Charakterovo sú na tom naozaj veľmi dobre. Verím tomu, že som chalanom ukázal cestu, ako sa neustále zlepšovať. A druhá vec, ako chcieť neustále vyhrávať a urobiť pre to maximum. Aj keď sa niečo nepodarilo, chalani sa cez to preniesli a boli schopní zasa nájsť silu k návratu na víťaznú cestu," dodal Varaďa.