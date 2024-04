Třinec bol sekundu od vyradenia, no vynútil si siedmy zápas semifinále

semifinále play off českej extraligy - šiesty zápas /na 4 víťazstvá/:



HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha 2:1 po predĺžení (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)



Góly: 60. Voženílek, 70. Cienciala (HUDÁČEK) - 42. Najman



/stav série: 3:3/





Třinec 11. apríla (TASR) - Hokejisti HC Oceláři Třinec si vynútili rozhodujúci siedmy duel v semifinále play off českej extraligy. Vo štvrtkovom šiestom stretnutí zdolali Spartu Praha 2:1 po predĺžení, keď skóre vyrovnali v poslednej sekunde riadneho hracieho času.Sparta bola veľmi blízko postupu do finále, no v úplnom závere tretej tretiny za stavu 0:1 nahodil Daniel Voženílek z nemožnej pozície spoza bránky puk na brankára hostí Jakuba Kovářa a ten sa od neho odrazil do siete v čase 59:59 min. V predĺžení potom rozhodol David Cienciala v 70. minúte, asistenciu si pripísal aj slovenský útočník Libor Hudáček. Rozhodujúci duel je v Prahe na programe v sobotu.