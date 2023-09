Třinec dosiahol v Lahti prvé víťazstvo, Daňo skóroval

Liga majstrov - 4. kolo:



Lukko Rauma - Adler Mannheim 0:6 (0:3, 0:0, 0:3)



Góly: 1. Bennett, 13. Fischbuch, 18. Vey, 44. Loibl, 45. Holzer, 54. Wolf







Ilves Tampere - HC Vítkovice Ridera 3:2 pp a sn (0:2, 2:0, 0:0 - 1:0)



Góly: 36. Lancaster, 37. Nyman, roz. sn Lancaster - 5. Kalus, 14. Prčík







Pelicans Lahti - HC Oceláři Třinec 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)



Góly: 60. Tukiainen - 23. Voženílek, 29. DAŇO (HUDÁČEK), 37. Walega (DRAVECKÝ)



Bratislava 10. septembra (TASR) - Hokejisti českého šampióna HC Oceláři Třinec dosiahli vo štvrtom zápase Ligy majstrov svoje prvé víťazstvo. Na ľade fínskeho tímu Pelicans Lahti zvíťazili 3:1. Slovenský útočník Marko Daňo zvýšil v 2. tretine na priebežných 2:0 a jeho zásah sa neskôr ukázal ako víťazný. Po jednej asistencii si pripísali Libor Hudáček a Vladimír Dravecký.Hráči Adleru Mannheim zvíťazili na ľade fínskeho tímu Lukko Rauma 6:0. Po treťom víťazstve majú na konte 10 bodov. Rauma prehrala prvýkrát po troch víťazstvách. V základnej časti Ligy majstrov sa prestaví 24 tímov, z ktorých 16 najlepších postúpi do play off. Istým krokom smerujú do vyraďovacej časti hráči fínskeho tímu Ilves Tampere, ktorí zvíťazili vo všetkých štyroch doterajších zápasoch. V nedeľňajšom stretnutí zdolali Vítkovice 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. V drese hostí nebodoval ani jeden zo slovenskej trojice Rastislav Dej, Juraj Mikúš, Mário Grman.