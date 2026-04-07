Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 7. apríl 2026Meniny má Zoltán
< sekcia Šport

Třinec je krok od finále, skórovali Hudáček i Roman

Na snímke Libor Hudáček (Třinec). Foto: TASR Jaroslav Novák

Autor TASR
Praha 7. apríla (TASR) - Hokejisti Třinca zvíťazili v treťom dueli semifinále play off českej extraligy na ľade Karlových Varov 3:2. V sérii vedú 3:0 na zápasy a sú tak krok od postupu do finále. Za Oceliarov sa strelecky presadili slovenskí útočníci Libor Hudáček a Miloš Roman.



Česká extraliga - play off

semifinále - 3. zápas /na 4 víťazstvá/:

Energie Karlove Vary - Oceláři Třinec 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Góly: 12. Beránek, 49. Sapoušek – 17. HUDÁČEK, 35. ROMAN, 55. Kovařčík (MARINČIN)

/stav série: 0:3/

