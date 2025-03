Třinec podľahol Sparte v predĺžení

Praha 16. marca (TASR) - Hokejisti HC Oceláři Třinec vstúpili do štvrťfinálovej série play off českej extraligy prehrou. Úradujúci majstri podľahli v úvodnom stretnutí na ľade Sparty Praha 3:4 po predĺžení. Za Třinec sa strelecky presadili slovenskí útočníci Tomáš Marcinko a Marko Daňo.



Prvý bod vo štvrťfinále získali hráči tímu BK Mladá Boleslav, ktorí uspeli na ľade Mountfieldu Hradec Králové 2:1. Za domácich si pripísal asistenciu slovenský center Alex Tamáši, jeho krajan a spoluhráč Stanislav Škorvánek v bránke Hradca zneškodnil 23 z 25 striel súpera.







štvrťfinále play off českej hokejovej extraligy:



prvé zápasy /na 4 víťazstvá/:



Moutfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)



Góly: 15. Pavlík (TAMÁŠI) - 8. Fořt, 22. Moses.



/S. Škorvánek (Hradec) kryl 23 z 25 striel/



/stav série: 0:1/







HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec 4:3 po predĺžení (2:2, 1:1, 0:0 - 1:0)



Góly: 4. Chlapík, 9. Hyka, 27. Irving, 64. Sobotka - 11. Kundrátek, 13. MARCINKO, 26. DAŇO



/stav série: 1:0/