Třinec postúpil do semifinále vďaka gólom Slovákov Romana a Čacha

štvrťfinále play off českej extraligy - siedmy zápas /na 4 víťazstvá/:



HC Oceláři Třinec - Banes Motor České Budějovice 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)



Góly: 50. ROMAN, 60. ČACHO



/stav série: 4:3, Třinec postúpil do semifinále/

Praha 28. marca (TASR) - Hokejisti Třinca postúpili do semifinále play off českej extraligy. Vo štvrtkovom rozhodujúcom siedmom štvrťfinálovom stretnutí zdolali České Budějovice 2:0 a v celej sérii triumfovali 4:3 na zápasy. O víťazný gól sa postaral slovenský útočník Miloš Roman.Třinec viedol v sérii 3:0, no Budějovice odštartovali obrat, ktorý by bol v prípade úspešného konca prvý v histórii českej ligy. Úradujúci majster si však zaistil semifinále. V treťom dejstve- najprv skóroval Roman a v závere spečatil víťazstvo gólom do prázdnej bránky jeho krajan Viliam Čacho.