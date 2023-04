Třinec postúpil piatykrát za sebou do finále play off

sumár:



HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 2:1 (1:1, 0:1, 0:0)



Góly: 9. ČEREŠŇÁK - 12. Hrňa, 34. Čukste (MARCINKO)



/konečný stav série: 3:4, Třinec postúpil do finále/

Praha 14. apríla (TASR) - Hokejisti HC Oceláři Třinec postúpili do finále českej extraligy. V piatkovom siedmom semifinále play off zdolali HC Dynamo Pardubice 2:1 a v sérii zvíťazili 4:3 na zápasy. Asistenciu pri víťaznom góle Karlisa Čuksteho si pripísal slovenský útočník Tomáš Marcinko. Třinec postúpil do boja o titul už piatykrát za sebou a môže zaznamenať štvrtý titul v sérii.Finálového súpera spoznajú Oceláři v sobotu, keď je na programe rozhodujúci siedmy zápas série medzi Vítkovicami a Hradcom Králové.Vyrovnaný duel otvoril gólovou delovkou v 9. minúte slovenský obranca Peter Čerešňák. Hostia dokázali reagovať o necelé tri minúty, keď vyrovnal Hrňa. V prostrednej časti poslal Třinec do vedenia Čukste, ktorému asistoval Marcinko. Tretia tretina mala veľmi plynulý priebeh, čo Pardubiciam nevyhovovalo, keďže sa hralo takmer šesť minút bez prerušenia. Víťaz základnej časti si v závere ešte vypracoval obrovský tlak, po strele Kousala pomohla Kacetlovi žrď. Tri sekundy pred koncom brankár Třinca úmyselne posunul bránku, po čom nasledovalo trestné strieľanie. Zodpovednosť na seba prevzal Hyka, ktorý si natiahol Kacetla na forhend, ale ten betónom zlikvidoval jeho pokus a ukončil Pardubiciam sezónu.