Třinec predĺžil zmluvu s trénerom Varaďom o sedem rokov

Třinec 3. apríla (TASR) - Vedenie českého hokejového klubu Oceláři Třinec oznámilo pokračovanie spolupráce s hlavným trénerom Václavom Varaďom. Úradujúci majster s ním predĺžil zmluvu o sedem rokov, informoval klubový web "oceliarov".



Štyridsaťtriročný Varaďa pôsobí pri A-tíme Třinca od leta 2017. Počas troch sezón s ním dvakrát postúpil do play off, na konte má okrem vlaňajšieho titulu aj striebro. V tomto ročníku mal Třinec opäť vysoké ambície, keď v základnej časti obsadil druhé miesto. Pandémia koronavírusu však napokon neumožnila dohrať sezónu. "Samozrejme, že na prvom mieste je zdravie nás všetkých. Hokej je stále iba šport, ale ten pocit, ktorý by som prirovnal k zvláštnej pachuti, stále pretrváva. Ešte to bude chcieť nejaký čas," vyhlásil Varaďa pre stránku hcocelari.cz. V drese Třinca sa v sezóne 2019/2020 predstavili aj štyria slovenskí hráči - obranca Martin Gernát a útočníci Vladimír Dravecký, Patrik Hrehorčák a Tomáš Marcinko.



Dôvera vedenia klubu Varaďu nesmierne potešila. "Pre mňa je to veľké ocenenie mojej predchádzajúcej práce a som rád, že som dostal takú dôveru. S vedením som našiel spoločnú reč v tom, ako si všetci predstavujeme, aby to v klube fungovalo. Ukázalo sa, že keď sa pracuje na maximum a robia sa správne postupné kroky, tak sa úspech dostaví," dodal Varaďa, ktorý počas aktívnej kariéry hrával aj v zámorskej NHL.