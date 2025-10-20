< sekcia Šport
Třinec ukončil všetky špekulácie: Koch zostáva v tíme
Cez víkend sa na sociálnej sieti X objavil príspevok, podľa ktorých mal Třinec ponúknuť Kocha ostatným tímom českej extraligy.
Autor TASR
Třinec 20. októbra (TASR) - Vedenie českého hokejového klubu HC Oceláři Třinec rázne ukončilo všetky špekulácie o možnom odchode Patrika Kocha do iného tímu. Na sociálnej sieti X potvrdilo, že 28-ročný slovenský obranca zostane v mužstve aj v nadchádzajúcich sezónach.
„Obranca Patrik Koch pred pár dňami podpísal nový viacročný kontrakt. Za výrazne odlišných podmienok než kolujú po sociálnych sieťach,“ uviedli Oceláři vo svojom stanovisku.
Účastník štyroch svetových šampionátov prišiel do Třinca v priebehu minulej sezóny po tom, ako viac než rok bojoval na farme o miesto v prvom tíme Arizony Coyotes, resp. Utahu Mammoth. V priebehu uplynulej sezóny odohral za „oceliarov“ 36 zápasov v základnej časti a play off, v ktorých si pripísal štyri kanadské body (2+2). Ďalšie tri štarty s bilanciou 0+2 pridal v tomto ročníku, v ktorom ho na mesiac zastavilo zranenie v hornej časti tela.
Cez víkend sa na sociálnej sieti X objavil príspevok, podľa ktorých mal Třinec ponúknuť Kocha ostatným tímom českej extraligy. „Má to však jeden háčik. Jeho mesačný plat v tejto sezóne je 650.000 korún mesačne a v nasledujúcej sezóne to bude 700.000 mesačne. Iba tri kluby v extralige si to môžu dovoliť - Sparta, Kometa, Dynamo,“ uviedol užívateľ Petr Deep.
Podľa informácií portálu iSport.cz sa mal Kochov honorár skutočne pohybovať v uvedenej výške, ale pred pár dňami sa slovenský reprezentant dohodol s klubom na novej viacročnej zmluve za menší plat. Podľa webu sa Kochovi v Třinci páči a v tíme chcel zostať. O jeho služby stojí aj vedenie klubu, preto sa teraz rozhodlo ukončiť všetky špekulácie.
