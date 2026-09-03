< sekcia Šport
Třinec v Brne nedohral, Žabka po zranení Kovařčíka stiahol mužstvo
Kovařčík bol podľa informácii denníka Sport po tvrdom zákroku Jana Ščotku v bezvedomí.
Autor TASR
Brno 3. septembra (TASR) - Štvrtkový prípravný hokejový zápas medzi českými extraligistami Kometou Brno a Třincom sa skončil predčasne už po prvej tretine, keď krátko pred jej koncom skončil na ľade po tvrdom zákroku útočník Oceliarov Michal Kovařčík. Slovenský tréner Třinca Boris Žabka následne oznámil rozhodcom, že na druhú tretinu už jeho tím nenastúpi.
Kovařčík bol podľa informácii denníka Sport po tvrdom zákroku Jana Ščotku v bezvedomí. Rozhodcovia stret ako faul neposúdili. Kovařčíka však z ľadu museli odniesť na nosidlách a následne ho zo štadióna previezla sanitka do nemocnice v Brne Bohuniciach. Hovorca Třinca neskôr informoval, že hráč je už pri vedomí a komunikuje.
Po zákroku sa na ľade spustila šarvátka a rozhodcovia viacero hráčov poslali na trestnú lavicu. Duel po prestávke už nepokračoval.
„Zdravie je prednejšie,“ uviedol podľa denníka Sport Žabka, ktorý sa obával ďalšieho vyostrenia duelu. Stretnutie sa tak skončilo predčasne za stavu 0:0 už po prvej tretine.
Kovařčík bol podľa informácii denníka Sport po tvrdom zákroku Jana Ščotku v bezvedomí. Rozhodcovia stret ako faul neposúdili. Kovařčíka však z ľadu museli odniesť na nosidlách a následne ho zo štadióna previezla sanitka do nemocnice v Brne Bohuniciach. Hovorca Třinca neskôr informoval, že hráč je už pri vedomí a komunikuje.
Po zákroku sa na ľade spustila šarvátka a rozhodcovia viacero hráčov poslali na trestnú lavicu. Duel po prestávke už nepokračoval.
„Zdravie je prednejšie,“ uviedol podľa denníka Sport Žabka, ktorý sa obával ďalšieho vyostrenia duelu. Stretnutie sa tak skončilo predčasne za stavu 0:0 už po prvej tretine.