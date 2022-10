Třinec vyhral na ľade Karlových Varov 6:2, skórovali štyria Slováci

Česká liga - 16. kolo



Motor České Budějovice - BK Mladá Boleslav 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)



Góly: 38. Koláček, 42. Štencel, 57. Čachotský







HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň 7:2 (3:1, 1:1, 3:0)



Góly: 3. Radil, 13. Cienciala (ČEREŠŇÁK), 18. Koffer (PAULOVIČ), 36. BUČKO, 52. Políček, 53. ČEREŠŇÁK, 53. Urban (BUČKO) - 11. Hrabík, 27. Kodýtek







Rytíŕi Kladno - HC Kometa Brno 3:5 (1:1, 1:2, 1:1)



Góly: 8. Indrák, 32. Procházka, 50. Dotchin - 19. Holík, 30. Dufek, 33. Flek, 44. Koblížek, 60. Holland







Bílí Tigři Liberec - HC Verva Litvínov 2:3 pp (2:2, 0:0, 0:0 - 0:1)



Góly: 4. Melancon, 10. Dlouhý - 5. Zygmnut, 11. SUKEĽ, 62. Stránský



/M. Tomek chytal do 59. minúty, D. Godla (obaja Litvínov) chytal od 59. minúty/







HC Sparta Praha - HC Olomouc 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)



Góly: 15. Simon, 33. Řepík - 46. a 59. Káňa, 35. Bambula, 36. Orsava, 41. Nahodil







HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové 5:2 (1:0, 1:1, 2:1)



Góly: 4. Krieger, 33. Marosz, 50. Bukarts, 59. Lakatoš, 60. Fridrich - 34. OKULIAR, 55. Pavlík







HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec 2:6 (1:2, 1:0, 0:4)



Góly: 20. Bartejs, 27. BALÁŽ - 7. BUČEK, 14. HUDÁČEK, 44. HUDÁČEK (MARINČIN), 47. Růžička, 56. HREHORČÁK (DRAVECKÝ), 56. Chmielewski (HREHORČÁK)



Praha 30. októbra (TASR) - Hokejisti Třinca vyhrali v nedeľnom zápase 16. kola najvyššej českej súťaže na ľade Karlových Varov 6:2. O päť z celkových ôsmich gólov sa postarali slovenskí hráči.V 27. minúte vyrovnal na 2:2 za domácich Jozef Baláž, pričom na druhej strane sa už predtým postarali o dva presné zásahy jeho krajania Samuel Buček a Libor Hudáček. Druhý menovaný poslal svoj tím do vedenia v 44. minúte s asistenciou Martina Marinčina.Do prázdnej bránky poslal ešte puk Patrik Hrehočák s asistenciou Vladimíra Draveckého a zvýšil na 5:2. Štvrtý slovenský strelec si pripísal ďalší bod o 14 sekúnd neskôr, keď asistoval pri záverečnom góle hostí. Třinec je v tabuľke na šiestej pozícii s rovnakým počtom bodov ako Karlove Vary. Tým patrí s horšou bilanciou vo vzájomných zápasoch siedma priečka, majú však jedno stretnutie k dobru. Skórovať sa podarilo aj Oliverovi Okuliarovi, no jeho Hradec Králové prehral vo Vítkoviciach 2:5. O body prišlo doma Kladno, ktoré podľahlo Brnu 3:5 i Sparta Praha. Tá nestačila na Olomouc 2:5.Ďalší Slovák Matúš Sukeľ sa gólovo presadil v drese Litvínova pri triumfe 3:2 po predĺžení na ľade Liberca. Hosťom patrí v tabuľke posledné miesto, no v predchádzajúcich dvoch kolách zaznamenali päť bodov. V ich bráne stáli v nedeľu dvaja Slováci, do 59. minúty to bol Matej Tomek a vo zvyšku zápasu ho nahradil Denis Godla.Vedenie v súťaži si udržali Pardubice, ktoré vyhrali nad Plzňou vysoko 7:2. Hostia dokázali držať krok necelú polovicu zápasu, no súper ukázal dominanciu v záverečnom dejstve, keď strelil tri góly v priebehu 81 sekúnd. V drese domácich sa zapísalo do kanadského bodovania niekoľko Slovákov. Peter Čerešňák s Martinom Bučkom zaznamenali po dva body za gól i asistenciu a pri presnom zásahu Filipa Koffera na 3:1 bol Matej Paulovič. V záverečnom zápase vyhrali České Budějovice nad Mladou Boleslavou 3:0.