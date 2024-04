Třinec zachránil gól v poslednej sekunde, Voženílek: Strašne šťastné

Třinec 12. apríla (TASR) - Hokejisti HC Oceláři Třinec boli v semifinále play off českej extraligy na pokraji vyradenia, ale po neuveriteľnom závere šiesteho duelu majú stále šancu pridať do zbierky piaty titul v sérii. Vo štvrtok ich od vyradenia delila jediná sekunda, no Daniel Voženílek v čase 59:59 min šťastným gólom spoza bránky vyrovnal domáci súboj so Spartou Praha na 1:1 a v predĺžení potom rozhodol David Cienciala, keď si asistenciu pripísal aj slovenský útočník Libor Hudáček. Postupujúceho tak určí až siedmy zápas v sobotu v Prahe (13.00 h).



"Toto je príbeh celého tímu, pretože sme si za tým išli a verili sme až do konca," povedal po zápase pre české médiá Voženílek. Ten sa v úplnom závere zápasu za nepriaznivého stavu dostal k puku za bránkou súpera a zostávalo mu jediné - pokúsiť sa ešte z nemožného uhla nahodiť puk smerom na brankára Jakuba Kovářa a dúfať. Vyšlo to, puk sa odrazil od Kovářa a zapadol za bránkovú čiaru. "Chvíľku predtým som sa pozrel na časomer a boli tam tri sekundy. Tak som veril, že som to stihol. Popravde, ani neviem, ako som to trafil. Ale myslím si, že to bolo od jeho boku. Tam majú brankári také miestečko, takže som sa rýchlo pozrel, kde stojí. Keď si nedá pozor, tak tam miesto je, takže to bol šťastný gól od boku. Bolo to síce mierené, ale strašne šťastné." Gól ešte museli s pomocou videa odobriť rozhodcovia, potom už vypukla v třineckej Werk aréne eufória.



Třinec v zostave so siedmimi slovenskými hokejistami vyrovnal semifinále z 0:3 na 3:3 na zápasy a môže sa stať prvým tímom v histórii českej extraligy, ktorý otočí sériu štyrmi víťazstvami v rade. "Sme nesmierne radi, že sme dostali šancu pokračovať v sezóne. Ideme do Prahy a musíme ďalej pracovať, aby sme dokonali obrat," vyhlásil Voženílek pre isport.cz. Jeho tím mal namále, za stavu 0:1 nastrelila Sparta v tretej tretine dvakrát žrď. "V hokeji to tak niekedy býva. V druhom semifinále sme mali smolu zase my, tak sa to nejako vyrovnalo a je to, ako to je. Koľkokrát je to o jednej strele. Boli sme tentoraz šťastnejší a verím, že na to nadviažeme v Prahe. Hrá sa už o jednej, bude to rozhodujúci zápas. Musíme sa naň pripraviť, oddýchnuť si, zabrať a nejako to dopadne."



Sparta má v zápasoch "o všetko" v českej extralige hrozivú bilanciu, rozhodujúci siedmy zápas ešte nikdy nevyhrala. Vo štvrtok už takmer oslavovala postup, no radosť jej zmaril gól v poslednej sekunde. "Trochu sme dúfali, že rozhodcovia ten gól napokon neuznajú. Ale s tým nič neurobíte. Snažíme sa to neriešiť. Jednoducho ho uznali. Hrá sa až do poslednej sekundy a oni to využili," povedal autor jediného gólu hostí Ondřej Najman. "Nie je to úplne najlepšie, ale čo sa dá robiť? Začneme zase od nuly, rozhodne jeden zápas. Je to 3:3, nie je vôbec koniec. V sobotu sa ukáže, kto je lepší tím."