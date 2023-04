Třinec zdolal Hradec Králové a získal piaty titul, rozhodli Slováci

6. finále play off:



HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)



Góly: 14. MARINČIN, 57. HUDÁČEK, 59. Nestrašil, 59. DAŇO - 47. ROSANDIČ



/konečný stav série: 4:2, Třinec získal titul/

prehľad majstrov českej extraligy:



1993/94 Olomouc



1994/95 Vsetín



1995/96 Vsetín



1996/97 Vsetín



1997/98 Vsetín



1998/99 Vsetín



1999/00 Sparta Praha



2000/01 Vsetín



2001/02 Sparta Praha



2002/03 Slavia Praha



2003/04 Zlín



2004/05 Pardubice



2005/06 Sparta Praha



2006/07 Sparta Praha



2007/08 Slavia Praha



2008/09 Karlovy Vary



2009/10 Pardubice



2010/11 Třinec



2011/12 Pardubice



2012/13 Plzeň



2013/14 Zlín



2014/15 Litvínov



2015/16 Liberec



2016/17 Brno



2017/18 Brno



2018/19 Třinec



2019/20 play off zrušili pre pandémiu Covid-19



2020/21 Třinec



2021/22 Třinec



2022/23 Třinec

Třinec 28. apríla (TASR) - Hokejisti HC Oceláři Třinec získali štvrtý titul v českej extralige za sebou a piaty celkovo. V šiestom finále play off zvíťazili doma nad Mountfieldom Hradec Králové 4:1 a celú sériu vyhrali 4:2 na zápasy. Štyri góly v stretnutí strelili Slováci. Zlatý presný zásah zaznamenal v čase 56:43 min útočník Libor Hudáček."Oceliari" získali štvrtý titul v sérii, pri všetkých boli slovenskí útočníci Vladimír Dravecký a Tomáš Marcinko. Ďalší Slováci v kádri Třinca Miloš Roman a Patrik Hrehorčák získali s klubom svoj tretí titul. Po druhý raz bol pri ňom obranca Martin Marinčin a útočník Marko Daňo a premiérovo sa z trofeje tešili Libor Hudáček a Samuel Buček. Buček s Hrehorčákom však do finálovej série nezasiahli. Z lavičky viedol mužstvo ako asistent hlavného trénera Zdeňka Motáka ďalší Slovák Vladimír Országh. V kádri hostí nastúpili ich krajania Mislav Rosandič a Oliver Okuliar, Lukáš Cingel nenastúpil vo finále pre zranenie.Práve Okuliar bol aktérom prvej nepríjemnej udalosti v zápase, keď ho v 5. minúte tvrdo atakoval Voženílek. Slovenský krídelník si udrel hlavu o plexisklo a do zápasu už nezasiahol. V 14. minúte Voženílek našiel ideálne pred bránkou nekrytého Marinčina a obranca Třinca prepálil brankára Machovského presnou strelou k pravej žŕdke. V druhej tretine sa oba tímy pozorne strážili, gólových šancí bolo málo. Rozuzlenie priniesla tretia, keď najskôr Rosandič v 47. minúte prepálil Kacetla a vyrovnal. Slovenský obranca čakal na gól 65 zápasov. V opatrnom závere si vypracovali väčšie šance domáci hráči a v 57. minúte rozhodol Hudáček, ktorému prihral k odkrytej pravej žŕdke Voženílek. Hradec hral vyše dve minúty bez brankára, ale vyrovnať už nedokázal, navyše dostal ďalšie dva góly do prázdnej bránky z hokejok Nestrašila a Daňa.