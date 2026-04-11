Sobota 11. apríl 2026Meniny má Július
Třinec zdolal Karlove Vary 3:2 po predĺžení a postúpil do finále

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rozhodujúci gól strelil v ôsmej minúte predĺženia Matěj Kubiesa, ktorého našiel skvelým pasom Marko Daňo.

Autor TASR
Praha 11. apríla (TASR) - Hokejisti Třinca sa stali prvými finalistami play off českej extraligy. V sobotňajšom piatom semifinálovom dueli zdolali Karlove Vary 3:2 po predĺžení a celú sériu vyhrali 4:1 na zápasy. Rozhodujúci gól strelil v ôsmej minúte predĺženia Matěj Kubiesa, ktorého našiel skvelým pasom Marko Daňo. Okrem neho prispel asistenciou k úspechu aj ďalší slovenský útočník Libor Hudáček, za hostí skóroval Adam Lukošik.

V súbojoch o majstrovskú trofej sa v drese Třinca zo slovenských legionárov predstavia aj Martin Marinčin, Patrik Koch, Miloš Roman a Patrik Hrehorčák, trénerom „oceliarov“ je Boris Žabka.



Česká extraliga - 5. zápas semifinále play off:

Oceláři Třinec - Energie Karlove Vary 3:2 pp (2:2, 0:0, 0:0 - 1:0)

Góly: 10. Galvas, 15. Flynn (HUDÁČEK), 68. Kubiesa (DAŇO) - 2. LUKOŠIK, 11. Jones

/konečný stav série: 4:1, Třinec postúpil do finále/
