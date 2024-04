Třinec získal šiesty extraligový titul, zlatý gól strelil Cienciala

finále play off českej extraligy – siedmy zápas /na 4 víťazstvá/:



HC Dynamo Pardubice – HC Oceláři Třinec 1:2 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 40. Vála – 25. Vrána, 84. Cienciala (DAŇO)



/konečný stav série: 3:4, Třinec získal titul/







prehľad majstrov českej extraligy:



1993/94 Olomouc



1994/95 Vsetín



1995/96 Vsetín



1996/97 Vsetín



1997/98 Vsetín



1998/99 Vsetín



1999/00 Sparta Praha



2000/01 Vsetín



2001/02 Sparta Praha



2002/03 Slavia Praha



2003/04 Zlín



2004/05 Pardubice



2005/06 Sparta Praha



2006/07 Sparta Praha



2007/08 Slavia Praha



2008/09 Karlovy Vary



2009/10 Pardubice



2010/11 Třinec



2011/12 Pardubice



2012/13 Plzeň



2013/14 Zlín



2014/15 Litvínov



2015/16 Liberec



2016/17 Brno



2017/18 Brno



2018/19 Třinec



2019/20 play off zrušili pre pandémiu Covid-19



2020/21 Třinec



2021/22 Třinec



2022/23 Třinec



2023/24 Třinec







Pardubice 29. apríla (TASR) - Hokejisti HC Oceláři Třinec získali piaty titul v českej extralige za sebou a šiesty celkovo. V rozhodujúcom siedmom finále play off zvíťazili na ľade HC Dynamo Pardubice 2:1 po druhom predĺžení a v celej sérii triumfovali 4:3 na zápasy. Víťazný a zlatý gól strelil v 84. minúte David Cienciala. Asistenciu si pripísal Marko Daňo."Oceliari" získali piaty titul v sérii, pri všetkých bol slovenský útočník Vladimír Dravecký. Ďalší Slováci v kádri Třinca Miloš Roman a Patrik Hrehorčák získali s klubom svoj štvrtý titul. Po tretí raz bol pri ňom obranca Martin Marinčin a útočník Daňo. Druhý raz sa z trofeje tešil Libor Hudáček a premiérovo Viliam Čacho. Zo striedačky opäť viedol mužstvo ako asistent hlavného trénera Zdeňka Motáka ďalší Slovák Vladimír Országh. V kádri hostí nastúpili ich krajania Richard Pánik, Matej Paulovič a Peter Čerešňák.Třinec napodobnil Vsetín, ktorý tiež získal päťkrát za sebou majstrovský titul (1994/95 až 1998/99). "Oceliari" sa so šiestimi trofejami celkovo vyrovnali tiež Vsetínu. Hudáček so 16 bodmi (6+10) vyhral produktivitu vyraďovačky.Prvú veľkú šancu mal v 9. minúte hosťujúci Martin Růžička, ale Roman Will podržal svoj tím. V polovici prvej tretiny zahrozili aj Pardubice, Ondřej Vála naskočil z trestnej lavice, no Ondřej Kacetl si z jeho pokusom poradil. Oba tímy sa v ďalšom priebehu prvej časti pozorne strážili, gólových šancí bolo málo. Obhajca titulu sa presadil v 25. minúte, keď strelu Tomáša Kundrátka počas presilovej hry tečoval kapitán Petr Vrána a puk skončil za Willom. Slovenský útočník Libor Hudáček krátko na to pripravil veľkú šancu pre Davida Ciencialu, ktorý mal pred sebou prázdnu bránu, ale v rozhodujúcej chvíli netrafil puk. Víťaz základnej časti mohol vyrovnať, dostal dve početné výhody, no neuspel. Najbližšie bol v druhej presilovke Richard Pánik, jeho strela však skončila na žŕdke a nepotrestal tak faul Vladimíra Draveckého. Pardubice pokračovali v aktivite a dočkali sa sedem sekúnd pred koncom druhej časti, Ondřej Vála prekvapil strelou od modrej čiary Kacetla. V treťom dejstve sa čakalo na chybu, ktorá mohla rozhodnúť o víťazovi zápasu. Domáci mohli skórovať vo vlastnom oslabení, Jan Mandát však nepretlačil puk do siete. Duel dospel za stavu 1:1 do predĺženia. Hrdinom mohol byť v 67. minúte Patrik Hrehorčák, ale nedokázal zasunúť puk za brankára Willa. Rozhodujúci okamih prišiel v čase 83:51 min, keď Cienciala našiel Daňa na útočnej modrej čiary, ktorý mu prihrávku vrátil a útočník tretej formácie prekonal Willa pomedzi betóny.