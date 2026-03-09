< sekcia Šport
Třinec zvíťazil v úvodnom stretnutí predkola play off nad HC Olomouc
Druhý duel je na programe v utorok 10. marca opäť na ľade Třinca.
Autor TASR
Praha 9. marca (TASR) - Hokejisti Třinca zvládli úvodný duel predkola play off českej extraligy a v boji o postup do štvrťfinále vedú v sérii hranej na tri víťazné stretnutia nad HC Olomouc 1:0. Piaty tím základnej časti zdolal na domácom ľade dvanásty celok dlhodobej fázy 1:0 gólom Oskara Flynna z 31. minúty. Druhý duel je na programe v utorok 10. marca opäť na ľade Třinca.
predkolo play off českej extraligy:
HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Gól: 31. Flynn
