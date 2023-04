Třinec zvládol kritickú chvíľu, Marinčin: Veľmi ťažký moment

Praha 15. apríla (TASR) - Nevídanú drámu ponúkol siedmy semifinálový zápas českej hokejovej extraligy. Třinec v ňom uspel v Pardubiciach 2:1 a postúpil do boja o titul už piatykrát za sebou. Oceliari pritom môžu získať už štvrtý titul v sérii. Po zápase sa najviac hovorilo o kľúčovom momente duelu, ktorý prišiel dve sekundy pred jeho koncom.



Pardubice v hre bez brankára tlačili hostí, snažili sa o vyrovnanie, na ľade bol aj slovenský obranca Peter Čerešnák, ktorý strelil jediný gól svojho tímu. V závere duelu mal veľkú šancu vyrovnať, ale puk, ktorý sa k nemu odrazil od žŕdky, zastavil vzápätí třinecký obranca Doudera. V závere však prišla dramatická situácia. Brankár Ondřej Kacetl úmyselne posunul bránku a arbitri nariadili trestné strieľanie. Pardubický útočník Tomáš Hyka ho však dve sekundy pred koncom nepremenil, Kacetl zastavil jeho strelu ľavým betónom. "Veľmi ťažký moment, ale Káca (Kacetl - pozn.) ukázal srdce. Zaslúžil si ten nájazd chytiť. Ukázal, že má to srdce a podržal nás v ten najdôležitejší moment," uviedol pre klubový web slovenský obranca Martin Marinčin.



Tridsaťjedenročný zadák patrí medzi najvyťažovanejších hráčov Třinca. O titul zabojuje s ďalšími krajanmi Tomášom Marcinkom, Markom Daňom, Samuelom Bučekom, Milošom Romanom, Patrikom Hrehorčákom, Liborom Hudáčkom a Vladimírom Draveckým.



Víťazný gól duelu zaznamenal obranca Karlis Čukste, no v závere zápasu bol spolu so svojimi spoluhráčmi pod veľkým tlakom. "Hráč ten čas toľko nevníma, pozerá len na ľad. Je v takom móde, že sa to snaží len ubrániť. Mali veľký tlak, ale dalo sa to čakať. Veď majú veľmi dobré a veľmi skúsené mužstvo," dodal Marinčin.



Finálového súpera spoznajú Oceliari v sobotu, keď je na programe rozhodujúci siedmy zápas semifinálovej série medzi Vítkovicami a Hradcom Králové.