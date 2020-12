Trio Kanaďanov z OHL mieri na hosťovanie do Liptovského Mikuláša

Liptovský Mikuláš 7. decembra (TASR) - Kanadskí hokejisti Allan McShane, Tyler Tullio a David Jesus sa pred začiatkom zámorskej súťaže OHL rozohrajú v extraligovom Liptovskom Mikuláši. Vo svojom klube Oshawa Generals sa zaviazali, že sa do Kanady vrátia včas, aby stihli aj povinnú karanténu pred začiatkom tréningového kempu, ktorý je naplánovaný na 23. januára. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Pre všetkých troch pôjde o prvé pôsobenie mimo Severnej Ameriky. Stredný útočník McShane štartoval v roku 2018 na MS hráčov do 18 rokov a ziskom 6 bodov (1 gól, 5 asistencií) sa vyrovnal aj jednotke draftu 2020 Alexisovi Lafreniereovi. V drese Oshawy pôsobil v uplynulých štyroch ročníkoch, v sezóne 2019/2020 získal v 62 zápasoch 67 kanadských bodov za 23 gólov a 44 asistencií. V roku 2018 ho draftoval Montreal Canadiens z 97. miesta.



Univerzálny útočník Tullio odohral v ročníku 2019/2020 62 zápasov, v ktorých nazbieral 66 bodov za 27 gólov a 39 asistencií. V drafte 2020 po ňom siahol Edmonton Oilers zo 126. miesta.



Obranca David Jesus nebol draftovaný, no ako jediný z tejto trojice získal v sezóne 2019/2020 plusové body v hodnotení +/- (+4). V 61 zápasoch získal 11 bodov za 2 góly a 9 asistencií.