< sekcia Šport
Trio Richarlison, Danso a Sarr je na odchode z Tottenhamu
Všetci traja spomenutí hráči neboli na zápasovej súpiske v sobotňajšom ligovom stretnutí s Newcastlom.
Autor TASR
Londýn 30. augusta (TASR) - Tréner anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi informoval, že trojica Richarlison, Kevin Danso a Pape Matar Sarr chce odísť z tímu.
Všetci traja spomenutí hráči neboli na zápasovej súpiske v sobotňajšom ligovom stretnutí s Newcastlom. Vedenie klubu zatiaľ odmietlo ponuku na hosťovanie Dansa v Sunderlande. Podľa Sky Sports prejavil Juventus Turín záujem o angažovanie Sarra.
„Richarlison, ja neviem. Už veľakrát povedal, že chce odísť. Danso prišiel za mnou pred dvoma dňami s tým, že má záujem ísť niekde inde. To isté platí aj o Pape Sarrovi. Sú to skvelí chalani, ale ak chcú odísť, tak to musí dávať pre klub ekonomický zmysel. My potom nájdeme za nich náhradu,“ povedal De Zerbi na pozápasovej tlačovej konferencii.
Jeho tím nezažíva ideálny štart do nového ročníka Premier League, v priebežnej tabuľke je po dvoch prehrách na poslednej pozícii. Počas leta pritom klub investoval viac ako 350 miliónov eur do posíl, medzi nové tváre sa zaradil aj slovenský brankár Martin Dúbravka.
Všetci traja spomenutí hráči neboli na zápasovej súpiske v sobotňajšom ligovom stretnutí s Newcastlom. Vedenie klubu zatiaľ odmietlo ponuku na hosťovanie Dansa v Sunderlande. Podľa Sky Sports prejavil Juventus Turín záujem o angažovanie Sarra.
„Richarlison, ja neviem. Už veľakrát povedal, že chce odísť. Danso prišiel za mnou pred dvoma dňami s tým, že má záujem ísť niekde inde. To isté platí aj o Pape Sarrovi. Sú to skvelí chalani, ale ak chcú odísť, tak to musí dávať pre klub ekonomický zmysel. My potom nájdeme za nich náhradu,“ povedal De Zerbi na pozápasovej tlačovej konferencii.
Jeho tím nezažíva ideálny štart do nového ročníka Premier League, v priebežnej tabuľke je po dvoch prehrách na poslednej pozícii. Počas leta pritom klub investoval viac ako 350 miliónov eur do posíl, medzi nové tváre sa zaradil aj slovenský brankár Martin Dúbravka.