Triumf Bayernu pokazili jeho fanúšikovia, hráči prejavili solidaritu

Berlín 29. februára (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov si v 24. kole nemeckej bundesligy pripísali najvyšší triumf v sezóne (6:0), no ich zápas na ihrisku Hoffenheimu skončil veľmi kontroverzne. Duel totiž prerušili v 77. minúte pre urážlivý transparent adresovaný majiteľovi Hoffenheimu Dietmarovi Hoppovi a po návrate na trávnik sa už ani jeden tím do ofenzívy nehrnul.



Transparent vytiahli fanúšikovia Bayernu za rozhodnutého stavu, hráči aj funkcionári Bayernu sa im to márne snažili vyhovoriť. Rozhodca preto zápas na dvadsať minút prerušil a stiahol hráčov do kabín. Po návrate hráčov na trávnik sledovali diváci nevšedné divadlo, aktéri oboch tímov si v stredovom kruhu prihrávali loptu až pokiaľ arbiter neodpískal koniec zápasu. "Hanbím sa. Ospravedlnil som sa Dietmarovi Hoppovi," citovala agentúra DPA prezidenta Bavorov Karla-Heinza Rummeniggeho a dodal: "Musíme sa spojiť, zatvárali sme oči príliš dlho."



Posledné minúty zápasu diváci hráčom tlieskali, majiteľ Hoffenheimu Hopp mal v očiach slzy. "Verím, že to bolo správne. Bol to nápad hráčov," poznamenal Rummenigge. Šéf Bayernu sľúbil, že klub využije všetky možné prostriedky na potrestanie tých, ktorí sú za hanlivý transparent zodpovední. Generálny riaditeľ Hoffenheim Peter Goerlich pochválil hráčov za prejav solidarity.



Šéf nemeckej bundesligy Christian Seifert naznačil, že hráčov za záver zápasu nepotrestá. "Všetci zúčastnení - teda hráči, funkcionári a vedúci pracovníci Bayernu a Hoffenheimu, rovnako ako veľmi veľa divákov na štadióne, konali v tomto prípade veľmi vhodne vzhľadom k situácii. Vyslali tak jasný signál niektorým samostatne menovaným vládcom futbalovej kultúry, že takéto provokácie nebudú tolerovať dlhšie," uviedol vo vyhlásení.