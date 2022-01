Triumf City v šlágri zariadil De Bruyne, Tuchel kritizoval Lukakua

Londýn 15. januára (TASR) - Futbalisti Manchestru City spravili ďalší významný krok k získu štvrtého anglického titulu za uplynulých päť sezón. V sobotňajšom šlágri Premier League zdolali na domácom trávniku Chelsea Londýn 1:0, keď o triumfe rozhodol dvadsať minút pred koncom krásnym gólom Kevin De Bruyne.



Belgický reprezentant si na polovici Chelsea prebral pas od Joaoa Cancela, zbavil sa dobiedzajúceho N’Gola Kanteho a presnou strelou spoza šestnástky do dolného roku bránky Kepu Arrizabalagu rozjasal tribúny na Etihad Stadium. “Citizens” vyhrali dvanásty zápas v Premier League za sebou a v tabuľke majú pred druhou Chelsea trinásťbodový náskok. Tretí Liverpool stráca na lídra štrnásť bodov, ale má dva zápasy k dobru. “Boli sme v situáciách, keď sme mali desaťbodový náskok, ale aj keď sme desať bodov strácali. Je to zradné, vieme ako rýchlo sa dokáže situácia zmeniť,” povedal podľa agentúry AP muž zápasu De Bruyne.



Víťazný gól bol pre tridsaťročného Belgičana osobnou satisfakciou, pretože v Chelsea sa v rokoch 2012-2014 nepresadil a v minuloročnom finále Ligy majstrov, ktoré nedohral pre zranenie hlavy, sa musel zmieriť s prehrou.



Tím Pepa Guardiolu dominoval počas celého zápasu. Do vedenia mohli ísť domáci už v prvom polčase, ale najdrahší anglický futbalista histórie Jack Grealish vo veľkej šanci Arrizabalagu neprekonal. Hostia sa zamerali na obranu, ale po zmene strán boli blízko ku gólu. Belgický zakončovateľ Romelu Lukaku však vo veľkej šanci nevyzrel na Edersona, ktorý mu zmenšil strelecký uhol a skvelým zákrokom udržal bezgólový stav. Zverenci Thomasa Tuchela svoj herný prejav nemenili, zaklincovali sa na vlastnej polovici a nechali tvoriť City. “Je to ich štýl, hrajú tak pod vedením Tuchela, ale rovnaký spôsob hry predvádzali aj vtedy, keď tím viedol Antonio Conte. S nimi nebudete mať päť čistých šancí. Treba byť trpezliví a využiť jednu, dve, ktoré prídu,” dodal De Bruyne.



Tuchel bol spokojný s obrannou hrou, ale v útoku mu chýbalo viac precíznosti a presnosti, pričom dodal, že nešlo len o to, že hrotový útočník Lukaku nedostával dobré lopty. “Niekedy aj on musí spraviť servis. Stratil veľa lôpt a zahodil obrovskú šancu. Samozrejme, že musí aj on dostať dobré lopty, ale je súčasťou tímu,” povedal Tuchel na adresu belgického útočníka, ktorý sa trénerovi nedávno ospravedlnil za kritiku štýlu hry “The Blues”. Lukaku, ktorý prišiel na Stamford Bridge za 98 miliónov libier z Interu Miláno, sa po dobrom vstupe do sezóny “zasekol” a v uplynulých jedenástich zápasoch dal len dva góly.



V súboji dvoch slovenských reprezentantov sa zrodila remíza 1:1. Newcastle v bránke s Martinom Dúbravkom viedol nad Watfordom s Jurajom Kuckom v zostave od 49. minúty, keď sa presadil Allan Saint-Maximin, ale hostia v 88. minúte vyrovnali a získali cenný bod. Hlavou skóroval Brazílčan Joao Pedro, keď nedal Dúbravkovi šancu. Kucka hral do 77. minúty. Newcastle je s 12 bodmi preposledný, Watford má o dva body viac, patrí mu 17. pozícia tesne nad zónou zostupu.