Triumf Platiniho mušketierov v 1984, dovolenkárov z Dánska v 1992

Bratislava 8. júna (TASR) - Niečo z histórie ME.



- 1984: Platini a francúzsky ofenzívny futbal



Majstrovstvá Európy vo Francúzsku priniesli miliónom divákov pôžitok z moderného ofenzívneho futbalu v podaní domácej reprezentácie. "Štyria mušketieri" - stredopoliari Michel Platini, Jean Tigana, Alain Giresse, Luis Fernandez boli základom úspechu, pričom Platini vytvoril nový strelecký rekord. Obidva semifinálové duely boli dramatické, domáci vyhrali nad Portugalskom 3:2 po predĺžení, Španieli si postup vystrieľali v penaltovom rozstrele s Dánskom. Vo finále zvíťazili hráči z krajiny galského kohúta nad Španielskom 2:0. Príjemným prekvapením šampionátu boli okrem Francúzov najmä Dáni, ktorí po prvý raz na medzinárodnom fóre vystrčili rožky. Obhajcovia titulu Nemci aj s navrátilcom do reprezentácie Berndom Schusterom sklamali na celej čiare, rovnako aj Belgičania.



- 1988: Van Basten a Gullit = zlato pre Oranjes



Šampionát v Nemecku patrí v histórii ME medzi najúspešnejšie. Cestu na štadióny si našlo 938.541 divákov, pričom iba štyri percentá kapacity zostalo neobsadených. Do semifinále sa prebojovali Taliansko, Nemecko, ZSSR a Holandsko. Oranjes sa v semifinále víťazstvom 2:1 pomstili Nemcom za finálovú prehru z MS 1974, počas celého turnaja boli ich oporami Ruud Gullit, Marco van Basten, Frank Rijkaard a Ronald Koeman. Do zápasu o zlato postúpilo aj ZSSR, ktoré pokračovalo v nastúpenom trende z MS 1986 v Mexiku. Finále zaujalo, finále nadchlo - Gullit a Van Basten dvakrát udreli a Oranjes po prvý raz zdvihli nad hlavu pohár Henriho Delaunaya.



- 1992: Z dovolenky až k titulu pre Dánsko



"Dánski dovolenkári" vo Švédsku šokovali a zaskočili doslova celý futbalový svet. Po tom, ako bola z majstrovstiev Európy pre vojnový konflikt vo vtedajšej Juhoslávii vylúčená reprezentácia tejto rozpadajúcej sa balkánskej krajiny, cestovali do Švédska na základe pozvania UEFA Dáni. Hoci Brianovi Laudrupovi (brat Michael šampionát bojkotoval), Flemmingovi Poulsenovi a spol. nikto neveril, dostali sa po spanilej jazde do finále, kde zvíťazili nad favorizovaným Nemeckom 2:0. Obhajcovia titulu Holanďania remizovali v semifinále s Dánmi 2:2, ale vypadli po streľbe zo značky pokutového kopu. Domáci Švédi prehrali 2:3 s Nemeckom.