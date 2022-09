Triumf PSG zariadili Mbappe s Messim, Galtier šetril opory na LM

Paríž 4. septembra (TASR) - Kylian Mbappe skóroval v oboch polčasoch a zariadil presvedčivé víťazstvo futbalistov Paríž St. Germain v Nantes 3:0. V úvodných šiestich kolách Ligue 1 stratili obhajcovia titulu len jeden bod a strelili 24 gólov.



Mbappe sa so siedmimi gólmi vyrovnal na čele kanonierov ligy spoluhráčovi Neymarovi, ktorého tréner Christophe Galtier šetril na utorňajší zápas Ligy majstrov s Juventusom Turín a na ihrisko ho poslal až v 63. minúte výmenou práve za Mbappeho.



Hostia otvorili skóre na štadióne Stade de la Beaujoire v 18. minúte, keď Mbappe po prihrávke Lionela Messiho nádherne “obalil” loptu na zadnú žrď. Hráči Nantes v minulej sezóne zdolali doma PSG, ale teraz ich šance na dobrý výsledok ešte výraznejšie klesli v 24. minúte. Fabio na polovici ihriska skopol Vitinhu a dostal červenú kartu. Parížania proti desiatim domácim kontrolovali dianie na ihrisku. Krátko po zmene strán udrel opäť po Messiho prihrávke zblízka Mbappe a v 68. minúte dokončil akciu Neymara ďalší striedajúci hráč Nuno Mendes.



Okrem Neymara šetril Galtier na utorok aj Sergia Ramosa a Mendesa, všetkých poslal na ihrisko v druhom polčase. Vo forme hrajúci Neymar, ktorý pred týmto zápasom strelil gól v ôsmich súťažných zápasoch v drese PSG za sebou, nebude s určitosťou chýbať v základnej zostave proti Juve. “Je vždy risk šetriť hráča vo forme, pretože to môže narušiť jeho rytmus. Čaká nás však ťažký zápas a preto som sa takto rozhodol. Mali sme s Neymarom dlhú debatu a akceptoval to,” povedal Galtier podľa agentúry AFP. Priestor na oddych prekvapujúco nedostal Messi, ktorý odohral celý duel.



Neymar k siedmim gólom v tejto sezóne Ligue 1 pridal aj šesť asistencií a hoci v tomto zápase “nebodoval”, prežíva produktívne obdobie. Pred sobotňajším duelom strelil gól, alebo asistoval v dvanástich zápasoch za sebou. Za tento úsek neskóroval len v dvoch zápasoch, celkovo dal 18 gólov a zaregistrovali mu 9 asistencií. V kalendárnom roku 2022 odohral 22 súťažných zápasov, dal v nich 20 gólov a na 11 prihral.



Galtier je pred zápasom Ligy majstrov proti Juventusu optimista. “Sme vo forme, strieľame góly a hráme dobre. Hráči bojujú jeden za druhého, ale Liga majstrov je iný level. Juventus som videl hrať, nemôžeme očakávať jednoduchý zápas,” povedal tréner PSG.



Krok s Parížanmi držia hráči Marseille, ktorí vyhrali v Auxerre a so 16 bodmi sú v tabuľke druhí za PSG len o skóre. Triumf pre Olympique zabezpečili Gerson a Alexis Sanchez. Aj Marseille čaká vstup do Ligy majstrov, v stredu sa predstaví na pôde Tottenhamu.