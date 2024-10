Triumf Realu poznačilo zranenie Carvajala: Hráči sú znepokojení

Madrid 6. októbra (TASR) - Frederico Valverde a Vinicius Junior zabezpečili futbalistom Realu Madrid šiesty triumf v španielskej La Lige v tejto sezóne. Zverenci trénera Carla Ancelottiho zvíťazili nad Villarrealom 2:0 v šlágri 9. kola a predĺžili tak svoju ligovú nezdolateľnosť na 41 zápasov. Zároveň sa na čele tabuľky bodovo dotiahli na Barcelonu, ktorú ešte v nedeľu čakal duel s Alavesom. Triumf "bieleho baletu" však poznačilo zranenie kapitána Daniho Carvajala.



Španielsky reprezentant duel dohral, no pozápasové vyšetrenie neprinieslo pozitívnu správu. "Zdá sa, že ide o vážne zranenie kolena. V najbližších hodinách podstúpi vyšetrenia a budeme vedieť viac. Naši hráči sú veľmi znepokojení, lebo sa stalo niečo, čo sa síce stáva veľmi často, ale prihodilo sa to nášmu kapitánovi," uviedol Ancelotti podľa agentúry AFP. Taliansky kormidelník ďalej dodal, že Vinicius taktiež podstúpi lekárske testy, pretože pocítil bolesť v ramene a krku.



V sobotnom zápase nastúpil aj francúzsky kanonier Kylian Mbappé, ktorý sa už zotavil zo zranenia stehenného svalu. "Biely balet" sa ujal vedenia hneď na začiatku zápasu. V 15. minúte Luka Modrič zahral krátky roh, Jude Bellingham oklamal obranu a prepustil loptu na Valverdeho. Uruguajčan vystrelil z prvej spoza šestnástky, jeho tvrdý zásah sa ešte odrazil od Alexa Baenu a preletel okolo Diega Condeho. O tri minúty neskôr mal Villareal príležitosť vyrovnať, ale hlavička Nicolasa Pepého skončila na brvne. "Vedeli sme, že je to veľmi dôležitý zápas. Dnešný triumf nám pomôže ísť do reprezentačnej prestávky s energiou. Urobili sme všetko, aby sme vyhrali a stačili nám na to iba dva góly. Teraz však máme obavy o Carvajalovo zdravie a uvidíme, čo nám povedia v šatni," povedal Valverde pre oficiálny klubový web.



Druhé dejstvo neprinieslo takmer žiadne výrazné šance až do 70. minúty. Vinícius Junior prebral loptu na hranici šestnástky a zatočil ju do horného roku bránky, pričom Conde nemal žiadnu šancu zasiahnuť. Carvajal sa zranil v nadstavenom čase, keď sa pokúsil odkopnúť loptu pod tlakom Yeremiho Pina. "Vyzeralo to veľmi zle. Dúfajme, že sa zranil čo možno najľahšie, pretože všetci vieme, aký je dôležitý pre Real Madrid i španielsku reprezentáciu. Madridčanom dnes pomohla ich efektivita v zakončovaní. Majú veľa útočnej razancie, viac-menej z troch šancí dali dva góly," povedal Raul Albiol, obranca Villarrealu.