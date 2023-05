Triumf Slovákov sa nerodil ľahko, Gajdoš: Musíme premieňať šance

Riga 21. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti majú šancu na postup do štvrťfinále aj pred svojím posledným zápasom v B-skupine na MS v Rige. Zachovali si ju po triumfe 1:0 nad Slovinskom, ten však nestál na pevných základoch a súper Slovákov bol veľmi blízko k bodu. Ten potrebovali Slovinci, aby si zachovali šancu na záchranu v A-kategórii MS.



O osude duelu rozhodla situácia z 21. minúty, keď Richard Pánik premenil svoj únik. Hra sa potom prelievala a gól visel vo vzduchu na jednej i druhej strane. V závere duelu bol k nemu blízko Sabolič, ale z ostrého uhla neprekonal Škorvánka. "Aj my sme tŕpli do poslednej sekundy, veď desať sekúnd pred koncom mali Slovinci asi najväčšiu šancu zápasu. Ale nepremenili sme ich ani my, to bola najväčšia chyba. Musíme ich premieňať a bude to pokojnejšie," zhodnotil zápas pre TASR obranca František Gajdoš.



Slovinci živili šancu na záchranu, po 40 minútach bolo zrejmé, že do poslednej tretiny dajú všetky zvyšky síl. "Aj my sme si povedali v šatni, že oni musia dať gól a nám to stačí ubrániť. Ale aj my sme chceli dať gól, aby to bolo pokojnejšie. Vedeli sme, že pôjde o všetko a našťastie sa to podarilo ubrániť," dodal Gajdoš.



Brankár Škorvánek mal 33 úspešných zákrokov, tie dôležité vytiahol aj v druhej tretine. "Vychytal všetko, nie je mu čo vytknúť. Klobúk dolu pred ním. Ja dúfam, že brankárom to takto pôjde aj naďalej," uviedol slovenský obranca.



Zverencov Craiga Ramsayho čaká deň voľna, po ňom nastúpia proti Nórsku. Ak chcú hrať vo vyraďovačke, musia zvíťaziť za tri body a čakať na zaváhanie Lotyšov so Švajčiarmi. "Zasa to musíme byť my, kto bude určovať tempo hry, nemôžeme sa prispôsobiť Nórom. Najlepšie by bolo dať hneď dva-tri góly, nech to je pokojnejšie. Vidíme, že keď nedáme šance, tak tŕpneme do posledných sekúnd. Aj fyzicky a psychicky si teraz oddýchneme. Pozrieme si nejaké videá, prichystáme sa na nich a verím, že uspejeme," uzavrel Gajdoš pre TASR.







