TEL: Triumf Spišiakov vychytal striedajúci Surák: Nebolo to ľahké

Spišská Nová Ves 27. decembra (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili v utorňajšom vianočnom šlágri Tipos extraligy nad HC Košice 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rozhodujúci gól vsietil útočník Martin Bakoš, no o triumf Spišiakov sa počas nájazdov postaral aj brankár Filip Surák, ktorý, paradoxne, v zápase neodchytal ani sekundu.



Stretnutie prinieslo zaujímavé zvraty. Košičania boli strelecky aktívnejší a do 52. minúty viedli 2:1. Potom však domáci využili presilovku o dvoch hráčov, keď sa presadil Martin Bakoš. O necelé dve minúty preklopil misky váh na stranu Spišiakov Kanaďan Olivier Archambault, no úradujúci majstri dokázali odpovedať zásluhou Charlesa Josepha Bergera a zápas poslali do predĺženia. V ňom diváci na vypredanom štadióne gól nevideli, a tak sa rozhodovalo v samostatných nájazdoch.



Tréner Spišiakov Vlastimil Wojnar kuriózne poslal na striedačku brankára Marcela Melicherčíka a medzi tri žrde sa postavil Surák. Ten síce inkasoval z prvého pokusu Bretta Pollocka, no ďalších päť nájazdov zneškodnil. "Marcel nie je úplne špecialistom na nájazdy a tak sme to vyskúšali vymeniť. Suro dostal prvý gól, ale potom to zavrel a mal ťažké zákroky. Je jedným z tých, ktorí si v šatni zaslúžili pochvalu," zhodnotil Wojnar. "Som rád, že tento ťah vyšiel. Po celom zápase som bol zmrznutý a nebolo to ľahké. Tréner ma tam však poslal a skúsil som to pochytať. Podarilo sa a som teda rád. Každé víťazstvo si musíme vážiť, pretože to bol ťažký zápas a v predĺžení sme boli vo veľmi náročnej situácii," dodal 27-ročný Surák.



Hrdinom domácich sa stal Bakoš, ktorý sa postaral o vyrovnanie a v nájazdoch dvakrát prekonal svojho bývalého spoluhráča z bratislavského Slovana Jaroslava Janusa. "Bol to veľmi ťažký zápas proti veľmi kvalitnému súperovi. Po dvoch prehrách sme však potrebovali presne toto. Takéto víťazstvo niekedy pomôže viac ako triumf 6:0. Celý zápas bol o detailoch a maličkých chybách. Som rád, že mi to vyšlo, pretože Jaro je na nájazdy výborný. Určite by som si ho nevybral za súpera. Som vďačný za každý gól, ale najdôležitejšie je víťazstvo," citoval Bakoša portál Hockey Slovakia.



Spišiaci zvíťazili už v 14. domácom dueli a vo štvrtkovom stretnutí proti Michalovciam môžu vyrovnať extraligový rekord. Naopak, nepriaznivú sériu ťahajú Košičania, ktorí prehrali v ôsmom zápase za sebou. "V predošlých troch zápasoch sme ukázali množstvo odhodlania a túžby vyhrať. V Spišskej sme predviedli skvelú prvú tretinu a hrali sme naozaj dobre. Z pohľadu výkonu nemám hráčom čo vytknúť, ale musím oceniť aj hru súpera a skvelú atmosféru. Na svoj tím som však hrdý a som presvedčený o tom, že ukončenie série je už za rohom," komentoval tréner "oceliarov" Dan Ceman.



Košičania veria, že sériu prehier čoskoro ukončia. "Sme na dobrej ceste, hráme kvalitný hokej, ale bohužiaľ nám utekajú body. Hráme dobre, máme silné mužstvo a ono to už príde. Vieme, čoho sme schopní a ja sa o nás absolútne nebojím," uviedol Janus. "Predošlé tri zápasy boli z našej strany výborné a nezaslúžili sme si prehrať ani v jednom z nich. Momentálne jednoducho nemáme šťastie a triafame tyčky. Niekedy je to aj o šťastí. Ja som ho našťastie pri svojom góle mal, no celkovo nám chýbalo. Som však presvedčený o tom, že už proti Humennému to zlomíme a naštartujeme krajšiu sériu," dodal strelec druhého gólu Oliver Jokeľ.



Spišská Nová Ves je po 29. kole naďalej na čele tabuľky s 55 bodmi. Tretie Košice na ňu strácajú šesť bodov.