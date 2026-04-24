Trnava a Dunajská Streda dostali pokuty po vzájomnom dueli
Bratislava 24. apríla (TASR) - Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) potrestala FC Spartak Trnava pokutou 5000 eur. Dôvodom sú hrubé nešportové prejavy funkcionárov klubu a nešportové správanie fanúšikov v dohrávke 2. kole nadstavbovej skupiny o titul Niké ligy s FK DAC 1904 Dunajská Streda (2:1).
„Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ, za hrubé nešportové prejavy funkcionárov klubu voči delegovaným osobám v určených priestoroch štadióna (Peter Macho a Martin Škrtel – opakované urážlivé výroky a hrubé urážky voči delegovaným osobám), ... a za hrubé nešportové správanie priaznivcov domácich (urážlivé pokrikovanie, urážlivé prejavy hanobiace príslušnosť k národnosti a náboženstvu) ... ukladá disciplinárnu sankciu – pokutu 5000 eur,“ uvádza sa v úradnej správe SFZ.
Pokute sa nevyhol ani DAC 1904 Dunajská Streda. Za hrubé nešportové správanie priaznivcov hostí (urážlivé pokrikovanie, urážlivé verbálne prejavy hanobiace príslušnosť k národnosti) musí klub zo Žitného ostrova zaplatiť pokutu 1500 eur.
DK SFZ uložila peňažné tresty aj po východniarskom derby FC Tatran Prešov – FC Košice v rámci 6. kola nadstavbovej skupiny o udržanie sa (2:1). Domáci klub musí za porušenie povinností organizátora (umožnenie vnesenia pyrotechniky), za hrubé nešportové správanie priaznivcov domácich (urážlivé pokrikovanie, vnesenie a použitie pyrotechniky, s následkom prerušenia stretnutia, urážlivé prejavy verbálnej povahy hanobiace príslušnosť k národnosti) zaplatiť 2000 eur. Košice dostali pokutu 1000 eur za hrubé nešportové správanie priaznivcov hostí (urážlivé pokrikovanie, vnesenie a použitie pyrotechniky, poškodzovanie športového zariadenia štadióna).
Disciplinárka uložila disciplinárnu sankciu - upozornenie aj úradujúcemu majstrovi ŠK Slovan Bratislava. Dôvodom je provokatívny transparent v stretnutí 6. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul na pôde MŠK Žilina, kde „belasí“ vyhrali 1:0.
