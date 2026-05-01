Piatok 1. máj 2026
Trnava a Slovan dostali od DK SFZ pokuty po vzájomnom dueli

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slovan pyká za hrubé nešportové správanie priaznivcov hostí.

Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) potrestala FC Spartak Trnava pokutou 8000 eur. Dôvodom sú porušenie povinností organizátora stretnutia a hrubé nešportové správanie jeho priaznivcov v domácom dueli 7. kola nadstavbovej skupiny o titul Niké ligy proti ŠK Slovan Bratislava (0:1). Pokutu 3000 eur po tomto stretnutí dostal aj Slovan.

„Za porušenie povinností organizátora stretnutia (umožnenie vnesenia pyrotechniky) a za hrubé nešportové správanie priaznivcov domácich (urážlivé pokrikovanie, urážlivé verbálne prejavy hanobiace príslušnosť k národnosti a viere, vnesenie a použitie pyrotechniky, provokatívne prejavy – pálenie dresov a šálov s logom súpera,“ uvádza sa v piatkovej úradnej správe SFZ k zdôvodneniu pokuty pre Spartak Trnava. Slovan pyká za hrubé nešportové správanie priaznivcov hostí - urážlivé pokrikovanie, urážlivé prejavy verbálnej povahy hanobiace príslušnosť k etnickému pôvodu, vnesenie a použitie pyrotechniky.
