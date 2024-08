Trnava cez Sarajevo do 3. predkola, Gašparík: Tešia ma tri góly

Trnava 1. augusta (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava zvládli štvrtý rok za sebou prejsť cez 2. predkolo Európskej konferenčnej ligy a udržali si šancu zopakovať minuloročnú účasť v skupinovej fáze. Po remíze 0:0 na pôde FK Sarajevo dokázali súpera z Bosny a Hercegoviny v stredu pokoriť doma tromi gólmi. Dvoma sa prezentoval Michal Ďuriš a premiérový zaznamenal aj mladý Patrick Karhan. Trénera Michala Gašparíka potešilo aj čisté konto, keďže mužstvo v prebiehajúcom súťažnom ročníku ešte neinkasovalo.



"Výsledok 3:0 je fajn a ide do sveta. V niektorých fázach to však tak nevyzeralo. Rozhodlo sa to v prvom polčase, keď sme dali dva góly," uviedol Ďuriš, ktorý najprv po centri Martina Mikoviča skóroval hlavou a pred prestávkou ho Hugo Ahl vysunul lobom a skúsený útočník druhýkrát rozvlnil sieť. "S 'Mikiho' si vždy robím srandu, aby to len kopol do šestnástky a ja si to nájdem. Som rád, že ma to našlo, pretože ten gól bol dôležitý pre tím a aj pre mňa. Verím, že na to nadviažeme aj proti Michalovciam. Dúfam, že si budeme naďalej vytvárať šance a už to je potom len nás, ako to budeme riešiť."



Trnavčania boli oproti prvému zápasu aktívnejší a ohrozili bránu súpera desiatimi pokusmi. V Bosne brankár Emil Rockov nemal žiadnu prácu. "Tešia ma tri góly. Mohli sme dať aj viac, keby hráči premenili šance. Ale dôležité je, že sme to udržali vzadu. Takýto zápas sa ľahko hodnotí, spokojnosť tam určite je. Bol to ďalší fantastický večer a ukázalo sa, že ak ľudia prídu, výkonnosť hráčov stúpa," skonštatoval kouč. V stredu prišlo Spartak podporiť 9120 divákov a takéto číslo potešilo aj Ďuriša: "Doma je to cítiť, sú pre nás dvanásty hráč. Verím, že v ďalšom kole príde ešte viac fanúšikov."



Gašparík dal prvýkrát šancu v základe aj Švédovi Hugovi Ahlovi. "Hovorili sme, že ho berieme ako projektového a uvidíme ako sa bude etablovať v najvyššej súťaži. Ťažko sa to porovnáva s druhou ligou. Pre neho to bol veľký zápas. Na začiatku spravil chybičku, no potom sa dostal do stretnutia. Ukázal, že je fyzicky pripravený a predviedol aj veľmi zaujímavú futbalovosť. Bolo ľahšie ho nájsť, keďže hral na Slovensku v nižšej lige." Stredopoliar hral v minulej sezóne za Humenné a strelil desať gólov.



Kormidelníka potešil aj presný zásah Karhana: "Som rád, že tam išiel a dal gól v dôležitom zápase. Myslím si, že sme mali šťastnú ruku, rovnako ako s Hugom Ahlom. O tom to je, že ak mladý chalan má kvalitu, bude hrať aj v Trnave. Je jedno koľko má hráč rokov, ale ide o to, či je pripravený a kvalitný." Dvadsaťjedenročný stredopoliar sa presadil v úplnom závere a po stretnutí neskrýval emócie: "Chutil fantasticky, keďže je prvý za Spartak a aj v európskych súťažiach. Užil som si ho o to viac, pretože prišlo skoro 10-tisíc ľudí. Som rád, že som dostal príležitosť a takto ju využil. Najdôležitejšie je, že sme postúpili a musíme sa pripraviť na ďalšie kolo. Budeme sa snažiť ísť čo najďalej."



Súperom Spartaka v boji o postup do play off bude zdolaný z dvojzápasu 2. predkola EL medzi Wislou Krakov a SK Rapid Viedeň (prvý zápas 1:2). "Predpokladám, že sa stretneme s Poliakmi. Nepozeral som ich zápas, nepoznám silu ich tímu. Určite to bude ťažký super. Budeme teraz v pozícii 50:50, predtým sme boli favorit. Ak to budú oni, bude to zaujímavý dvojzápas. Myslím si, že Rapid si už postráži ten postupový výsledok z prvého stretnutia." Podľa Ďuriša sa musí tím sústrediť najmä na vlastný výkon: "Možno si pozriem odvetu. Tréneri nás však určite dostatočne pripravia na to, aby sme to zvládli."



Gašparík sa vyjadril aj k možnej posile na pozíciu útočníka: "Všetko je otvorené. Uvidíme, či budeme ďalej postupovať a ako dopadne 3. predkolo. Aj keby sme nikoho nezobrali, myslím si, že káder je o niečo kvalitnejší ako v minulej sezóne, má aj dostatočnú šírku. Nerátali sme, že nám vypadne naraz osem hráčov. Verím, že sa budú postupne vracať." Trnavčanov čaká pred 3. predkolom ešte víkendový ligový duel v Michalovciach. "Skúsime ho zvládnuť, aj keď sú už hráči unavení. Ďalšie ligové kolo si odložíme, aby sme mali medzi pohárovými zápasmi voľný víkend a načerpali silu," dodal kouč Spartaka.